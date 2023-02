André Marín, conductor del programa La Última Palabra de Fox Sports , reapareció después de que dejó la emisión durante casi cinco meses, debido a una fuerte enfermedad.

El polémico periodista, André Marín quien inició su carrera en TV Azteca al lado de José Ramón Fernández, lució durante bastante tiempo muy afectado en su físico debido al virus que lo atacó y que al final lo hicieron dejar el programa.

Ahora, después de que la producción y la empresa lo obligaron a dejar la emisión, para que fuera tratado y al fin reapareció.

André Marín regresa

El conductor de La Última Palabra, André Marín, reapareció en televisión después de varios meses convaleciente por una enfermedad.

El periodista de 50 años , relató la razón por la que estuvo fuera del área tantos meses.

“Iba al hospital por tres días, me iban a revisar una operación que tuve en el estómago y en el hospital agarré tres virus de neumonía, entre ellos un neomococo”, mencionó.

Esto provocó que estuviera: “45 días en terapia intensiva… No creía en la frase: ‘Sin salud no hay nada’ y es verdad: ‘Sin salud no hay nada’ . Gracias a Dios estoy vivió'”.

Agradeció a su familia, a sus amigos, a sus jefes en la empresa de comunicación, al apoyo que tuvo.

Y también mandó un mensaje: “Gracias a todos los que estuvieron y gracias a los que no estuvieron, me enseñaron por donde es el camino”.

❤ "USTEDES QUE ME HICIERON SENTIR FUERTE, INCLUSO A LO QUE NO ESTUVIERON... GRACIAS"



¡Arranca #LUP! ¡Hola otra vez, @andremarinpuig! 🥳 pic.twitter.com/Zxd4O8WnVG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 27, 2023

¿Quién es André Marín?

André Marín, de 50 años, inició su carrera en Imevisión, hoy TV Azteca a los 17 años de edad.

Inició como asistente de producción, para después ser reportero y después conductor de diversos programas como Los Protagonistas y DeporTV.

Ha cubierto las Copas del Mundo de la FIFA desde Italia 1990, hasta Rusia 2018, y diversos eventos deportivos.

Desde hace varios años conduce el programa La Última Palabra, una copia de la emisión de Argentina .

