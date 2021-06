México.- Carlos Albert habló fuerte en torno a que la FIFA supuestamente no quiere pagar los impuestos derivados del Mundial 2026, incluso se refirió a la administración del presidente AMLO.

En el programa Reacción en Cadena, Carlos Albert aseguró que la FIFA debe pagar todos los impuestos requeridos más allá de que el Mundial 2026 represente un beneficio económico para México.

Asimismo, el periodista y otrora futbolista respaldó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su supuesta negativa de exentar impuestos por la Copa Mundial de Futbol 2026.

“Se habla de que la FIFA no quiere que le cobren impuestos por el Mundial 2026. No puede ser así ni porque haya derrama económica. Es un negocio y se deben pagar impuestos. Ya basta de que la FIFA haga lo que quiera. Este país está abierto a recibir el Mundial, pero hay que pagar, no debe haber extorsiones. Estoy de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador”

Carlos Albert