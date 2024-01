Álvaro Fidalgo jornada tras jornada sigue demostrando su gran calidad futbolística y sigue maravillando a todo mundo, siendo así que hasta David Faitelson quiere que se naturalice para que juegue con la Selección Mexicana.

El Club América cuenta con uno de los mejores hombres en el medio campo y desde su llegada, Álvaro FIdalgo ha deleitado y maravillado por su gran labor dentro de la cancha. Siendo así que hasta lo quieren naturalizar para que juegue en la Selección Mexicana como es el caso de David Faitelson.

Actualmente el equipo de Jaime Lozano carece de un jugador de las condiciones del español, por lo que en caso de que quiera jugar con el tricolor, las puertas no las tendría cerradas, pues el claro ejemplo está con Julián Quiñones, qiuien despreció Colombia para jugar con México.

David Faitelson quiere a Álvaro Fidalgo en Selección Mexicana

Tras la victoria sobre el FC juárez, donde uno de los jugadores del partido fue Álvaro Fidalgo, David Faitelson quedó maravillado por su juego que hasta lo quiere ver en la Selección Mexicana.

Ante la posible salida de Álvaro Fidalgo del Club América, David Faitelson señaló que almenos él, no lo dejaría salir del equipo, pues es un elemento importante, siendo así que hasta lo llevaría a Selección Mexicana para que juegue la Copa del Mundo del 2026.

“Yo no sólo no dejaría irse a Álvaro Fidalgo del América… Lo convencería de que se naturalice mexicano y que jugara el Mundial del 2026 con la selección nacional…” escribió Faitelson

¿Le gustaría jugar en Selección Mexicana a Álvaro Fidalgo?

Álvaro Fidalgo ha acaparado los reflectores desde su llegada al Club América por su gran nivel y por ser un jugador constante cada semestre. Y alguna ocasión en conferencia de prensa se le preguntó si le gustaría jugar con la Selección Mexicana.

En el entendido que nunca ha jugado para la selección mayor de su país, más que para la Sub 16, Álvaro Fidalgo fue sinceró y señaló que no tiene contemplado jugar con México y la razón única que le lo motivaría sería tener hijos mexicanos.

“Al día de hoy no es algo que tenga contemplado (jugar con México). Otra cosa es que me digas, que estoy otros 3 años más acá y tenga hijos nacidos en México, ahí ya sientes ese arraigo al país y puede ir por ahí, pero al momento no es algo que sienta y sería una mentira decir que sí”. indicó el Maguito.

