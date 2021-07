México.- La afición se rindió ante Alexa Moreno luego de que utilizara una canción de Demon Slayer: Mugen Train en su rutina de piso presentada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Fue en redes sociales donde a Alexa Moreno le llovieron toda clase de elogios después de utilizar una de las canciones de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba), manga japonés creado por Koyoharu Gotōge .

Varios usuarios le dieron calificativos como “ diosa ” e “ ídola ” a la gimnasta mexicana por demostrar su amor por el manga en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde cumplió con una histórica actuación.

“Alexa Moreno usando el Soundtrack de Kimetsu No Jaiba Mugen Train, IDOLA CHINGAO, DIOSA”, “Realizando su rutina con un soundtrack de la película de Demon Slayer: Mugen Train. Realmente increíble Alexa Moreno. Orgullo mexicano”, fueron algunos de los hágalos que recogió.

En entrevista con Alberto Lati, la impresionante Alexa Moreno reveló su amor por el manga, de ahí que utilizara la canción de Demon Slayer: Mugen Train.

Incluso reconoció que gusta de otras obras del género como My Hero Academia y Fullmetal Alchemist .

Es más, Alexa Moreno relató que se encuentra muy contenta en Japón debido a que dicho país es la meca del manga.

“Me encanta Demon Slayer. Yo necesito esa música para poderme aventar las acrobacias, me motiva (RISAS). También me gustan My Hero Academia, Fullmetal Alchemist, muchos manga. En Japón estoy en mi mero mole”

Alexa Moreno