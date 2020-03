Recibe Alexa Moreno la Medalla al Mérito Deportivo en Cámara de Diputados

La gimnasta de 24 años se encuentra preparándose para brillar en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020.



México.- La sensacional Alexa Moreno recibió la Medalla al Mérito Deportivo durante una sesión solemne llevada a cabo en la Cámara de Diputados este jueves 5 de marzo.

Fue la presidenta de la mesa Directiva de la Cámara baja , Laura Rojas, la que le entregó el citado reconocimiento a la gimnasta de 24 años, quien se mostró orgullosa por tal hecho y también se dio tiempo de agradecer a su equipo de trabajo por los logros cosechados a lo largo de su trayectoria.

“Tengo muchas personas detrás de mí. Es parte de todo un equipo, desde mi familia, que ha sido simplemente la mayor razón por la que he podido salir adelante, mis entrenadores, a mis compañeras, al equipo médico, a las entidades públicas que han ofrecido su apoyo”.

Alexa Moreno

📸 #FotoGalería Así recibió la Medalla al Mérito Deportivo 🥇 2019, la gimnasta olímpica🤸‍♀️@alexa_moreno_mx 👩🏻🇲🇽, la cual es otorgada por esta Cámara de Diputados.👏🏻 pic.twitter.com/iSyPyOIrSd — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 5, 2020

Asimismo, se mostró entusiasmada por representar a México en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020, competencia para la cual ya tiene boleto asegurado.

La 🥇 Medalla al Mérito Deportivo 2019 fue entregada a la gimnasta olímpica 🤸‍♀️ @alexa_moreno_mx 👩🏻🇲🇽. Conoce más sobre la trayectoria de la galardonada. pic.twitter.com/6FXeyBMRF4 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 5, 2020

Pide más apoyo para las deportistas



Como era previsible, el pleno de la Cámara de Diputados se le entregó en aplausos y vítores a la galardonada deportista, en cuya experiencia se halla haber participado en los Juegos Olímpicos Río 2016.

Por otro lado, la nacida en Mexicali, Baja California, se pronunció a favor de que esta y las siguientes administraciones continúen apoyando al deporte en general, pues consideró que es lamentable que haya atletas que trunquen sus sueños por falta de respaldo institucional.

“Espero que el apoyo al deporte siga creciendo. He sabido de muchos casos, de compañeras mías, que han querido practicar gimnasia u otras disciplinas. Es muy triste que no puedan desarrollarlo, no sólo en la gimnasia sino también en otros deportes. Hay que empezar a tener un camino desde los niveles más básicos, la verdad es que estoy muy ansiosa de ver el plan que tienen para las futuras generaciones”.



¡Gracias @alexa_moreno_mx por poner el nombre de México en alto, por ser ejemplo para millones de mujeres y niñas,por romper estereotipos, por ser inspiración, valentía y empoderamiento femenino! 🙋‍♀️🤸‍♀️

Es un honor para la @Mx_Diputados entregarte la Medalla al Mérito Deportivo🏅👏 pic.twitter.com/UZeeFYwVq7 — Dip. Guadalupe Almaguer (@Med_DipAlmaguer) March 5, 2020

Cabe señalar que Alexa Moreno también se llevó el Premio Nacional del Deporte 2019 en la categoría de deportistas No Profesionales.