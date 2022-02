Aleksandr Ovechkin, jugador de la NHL, pide parar guerra entre Rusia y Ucrania

Aleksandr Ovechkin, jugador de hockey sobre hielo ruso de los Washington Capitals, ha pedido que se detenga el conflicto bélico iniciado el día de ayer, entre Rusia y Ucrania.

Aleksandr Ovechkin, uno de los jugadores más influyentes en los últimos años de la NHL y el deporte ruso, se manifestó en contra de los sucesos que están aconteciendo entre la nación rusa y la ucraniana.

Aleksandr se encontraba practicando en Philadelphia junto a su equipo para enfrentar a los Flyers el día de mañana en la pista de hielo del Wells Fargo Center, de la ciudad perteneciente al estado de Pennsylvania.

Ovechkin declaró en ocasiones pasadas su completo respaldo al gobierno de Vladimir Putin, sin embargo, no pretende entrar en polémica , siendo claro en las intenciones de sus declaraciones.

No quiero que nadie salga herido, que nadie muera…Soy ruso. Es algo que no puedo controlar. No está en mis manos. Espero que esto termine pronto.

Aleksandr Ovechkin