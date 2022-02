Alejandro Mayorga, quien llegó al Cruz Azul para este torneo, procedente del Club Chivas, siente que su último paso por el Rebaño lo frenó y le impidió acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Mayorga, de 24 años, inició en 2017 su carrera en Chivas; se fue prestado un semestre al Necaxa, para regresar un año después al Rebaño, quien lo volvió a prestar a Pumas, donde vivió su mejor momento.

En el Clausura 2021, regresó al Club Chivas, pero su falta de actividad lo dejó fuera de las últimas convocatorias hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, consideró.

Ahora con los cementeros, espera volver a tomar vuelo y ser llamado a la Selección de Futbol de México, la cual se juega su pase al Mundial de Qatar 2022.

Alejandro Mayorga y su mal paso por el Club Chivas

Alejandro Mayorga tuvo un mal paso por el Club Chivas, sobre todo por la falta de minutos tras su buen momento como jugador de Pumas.

Es por eso que considera que, las pocas oportunidades en el Rebaño, le pasaron factura al momento de buscar un lugar en la Selección Mexicana que acudió a Tokio 2021.

Estuve en el Preolímpico y un poco en el proceso final, pero en la última lista me quedé fuera"

“Los procesos son diferentes para cada jugador, pero creo que al regresar a Chivas me faltaron minutos y ya no pude buscar los Olímpicos. Estuve en el Preolímpico y un poco en el proceso final, pero en la última lista me quedé fuera” Alejandro Mayorga

Ahora con el Cruz Azul, Alejandro Mayorga espera recuperar el tiempo perdido en su última época en el equipo tapatío, con el que no tuvo minutos.

“Sé que llego a un club grande, es una oportunidad de crecer en lo futbolístico y si hay buenos resultados en el equipo, puede llegar un llamado a la Selección de Futbol de México”, agregó.

En Cruz Azul queremos los dos títulos, asegura Alejandro Mayorga

Ya enfocado en el cuadro cementero, Alejandro Mayorga señaló que el equipo se ha enfocado a tratar de ganar los dos títulos en disputa en el semestre: la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Sé que apenas va la Jornada 4, es pronto para pensar en eso, pero sí, ese es nuestro objetivo final, ir por los dos torneos, y ser campeones. Hay que ir paso a paso”, señaló.

“Estoy tranquilo con mi carrera. El proceso de cada quien es diferente. Hoy pienso solo en Cruz Azul, ya si me compran o no, pues trataré de hacer todo lo posible, pero no es totalmente mi decisión”, añadió.