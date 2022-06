Alejandro Irarragorri se reúne con los empleados de su nuevo club, Real Sporting de Gijón Ingresar subtítulo y el equipo lo da a conocer a través de redes sociales.

Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, quienes recientemente acaban de adquirir al club español, Real Sporting de Gijón, tuvo una reunión con sus trabajadores.

A través de la cuenta de Twitter, el club compartió alguna imágenes donde se le ve charlando con parte del personal.

Alejandro Irarragorri también asumirá la presidencia del Consejo de Administración del histórico club español, el cual compite en la Segunda División de España.

Grupo Orlegi y la compra del Real Sporting de Gijón

Grupo Orlegi realizó recientemente la compra por la mayor parte del capital social del Real Sporting de Gijón.

Cabe recordar, que ya tuvieron éxito con Atlas FC pues consiguieron el bicampeonato.

Alejandro Irarragorri y su grupo empresarial rompió con una larga sequía de los rojinegros, que desde 1951 no se coronaban.

🧭 El presidente, en la Escuela de Fútbol de Mareo. #RealSporting pic.twitter.com/yDGna8DX64 — Real Sporting (@RealSporting) June 29, 2022

Alejandro Irarragorri sobre sus objetivos con el Real Sporting de Gijón

Alejandro Irarragorri mencionó que uno de los objetivos que tienen con el Real Sporting de Gijón es tener un área de inteligencia deportiva.

“Nuestro modelo de gestión tiene un área de inteligencia deportiva bastante amplia donde hemos analizado muchas posibilidades”, dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, aseguró que no pretendían mexicanizar al equipo, pues crearán un modelo con gente de muchas nacionalidades.

“Pero la verdad es que la nacionalidad, si es mexicano o no es mexicano, no es el tema, aquí no venimos a mexicanizar, lo que vemos es un modelo de gestión que hemos trabajado con gente de muchas nacionalidades”, agregó.

Asimismo, agregó que el club español tiene una historia muy especial por los obstáculos que ha atravesado.

“Con un espíritu generado a través de la gloria y el sufrimiento que aquí se ha vivido, con una solera que estas dos cosas generan”, concluyó.

