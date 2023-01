Alan Pulido habló previo al enfrentamieto entre el Sporting Kansas City y Club Chivas en la Leagues Cup de este año.

Y es que, Alan Pulido mencionó que aunque ahora defienda los colores del Kansas City, la realidad es que no celebraría si llega a anotar gol.

Cabe recordar, que el mexicano fue pieza importante de Club Chivas y es por eso que le guarda un profundo cariño al equipo.

“Obviamente no, sería guardarle un respeto a la institución, siempre de le guarda respeto a la institución. No lo festejaría, sería atacarme a mi mismo”, dijo en entrevista con el periodista Fernando Cevallos.

Por otro lado, aseguró que nunca se imaginó que terminaría enfrentando a su ex equipo, pero está feliz de reencontrarse con jugadores que conoce desde hace tiempo.

“Nunca me imaginé salir de Chivas, los que me conocen las intenciones, el amor es inevitable, no me imaginé enfrentarlos, jamás. Este torneo da la oportunidad de enfrentarlos, me pone contento, conozco muchos jugadores, compartí mucho tiempo. Jugando nunca me lo hubiera imaginado”, agregó.

Si le marca gol a Chivas con Sporting Kansas City, en la Leagues Cup @alanpulido NO lo celebraría… pic.twitter.com/mwwkD0yiiw — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) January 20, 2023

Alan Pulido sobre la situación actual de Club Chivas

Alan Pulido, reconoció que ha sufrido al ver los últimos partidos del equipo y no poder estar ahí y ayudar al Rebaño.

“Este nuevo proyecto, a final de cuentas, veo siempre los partidos, veo que han batallado en la institución. Siendo el último campeón de goleo te cuesta asimilarlo que ya no estás ahí, que ves los partidos y batallen, vi que generaban y se les negaba el gol”, agregó.

Asimismo, expresó sus mejores deseos para Club Chivas: “Tres campeonatos después de once años, siempre queda marcado, deseándoles lo mejor, siempre para la afición, la afición lo merece, siempre han estado apoyando, ojalá puedan darles esa dicha, pelear por cosas importantes”.

Club Chivas próximo partido

El Club Chivas enfrentará a Deportivo Toluca este sábado a las 21:10 horas tiempo del centro de México en la jornada 3 del Clausura 2023.

