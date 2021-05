Aficionado con cáncer manda conmovedor mensaje por triunfo del Cruz Azul

Cruz Azul se convirtió en el nuevo campeón de la Liga MX y entre la algarabía resaltó un conmovedor mensaje que envió un aficionado que padece cáncer.

En su cuenta de Twitter, el aficionado de Cruz Azul que libra una batalla contra el cáncer dejó el conmovedor mensaje que se volvió viral en la red social.

Luego de más de 23 años, Cruz Azul es el nuevo campeón de la Liga MX tras vencer al Santos Laguna por marcador de 1-1 (2-1 global) en el Estadio Azteca.

Un conmovedor mensaje sobresalió entre el revuelo que levantó el triunfo del Cruz Azul y fue de un aficionado del equipo que padece cáncer.

El usuario @CARLOSOJE comentó en Twitter que por situación de salud no vio el partido, pero disfrutó saber que el equipo Cruz Azul se llevó el triunfo.

El usuario dice que si bien la enfermedad le puede ganar, pese a que le da batalla, celebra que ver de nuevo campeón a su “adorado” Cruz Azul.

“No vi el partido. Mi condición d salud en esta lucha vs el cáncer no me lo permite. Pero disfruté al final al conocer el resultado y con el postpartido. Esta enfermedad, aunq le estoy dando batalla, me puede ganar. Y no quería irme sin ver campeón d nuevo a mi adorado Cruz Azul”

