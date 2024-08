Rivales en la Liga MX pero amigos fuera de la cancha. Jugadores del Club Tigres y Rayados de Monterrey fueron vistos disfrutando juntos un partido de tenis.

Los equipos de la Liga MX están de vuelta luego de irse a competir a la Leagues Cup donde todos quedaron eliminados y unos jugadores del Club Tigres y Rayados de Monterrey aprovecharon su tiempo libre antes de que inicie la Jornada 5 del Apertura 2024.

Ambos rivales de la Liga MX aparecieron en el Abierto Monterrey 2024 junto con otros atletas mexicanos el día de ayer martes 20 de agosto, justo a unos días de su próximo encuentro.

El Apertura 2024 de la Liga MX se reanudará este viernes 23 de agosto con tres partidos que son el de Club Querétaro vs Cruz Azul, Mazatlán vs Club Pachuca y el de Club Tijuana vs Rayados de Monterrey.

Jugadores del Club Tigres y Rayados de Monterrey en partido de tenis

Los jugadores, Luis Quiñones, del Club Tigres y Víctor ‘Toro’ Guzmán, de Rayados de Monterrey, fueron vistos en el Abierto Monterrey 2024 de tenis en el Estadio del Club Sonoma.

Con solo ver el video que circuló en redes sociales, podemos decir que la rivalidad de Luis Quiñones y Víctor ‘Toro’ Guzmán solo es en el campo pues ambos disfrutaron del partido entre la polaca, Magdalena Frech, y la argentina, Nadia Podoroska.

Los jugadores de Tigres y Rayados de Monterrey aprovecharon sus días de descanso antes de que inicie la Jornada 5 del Apertura 2024 de la Liga MX. Cabe mencionar que ambos se enfrentarán hasta la Jornada 12 en el clásico regio.

Por otro lado, los atletas Osmar Olvera, Juan Manuel Celaya, Randall Willars, Kevin Berlín, Alejandra Estudillo, José Luis Doctor y Karina Alanís también asistieron al partido donde les reconocieron su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Cuándo juega el Club Tigres en el Apertura de la Liga MX?

El Club Tigres recibirá al Club Chivas en el Estadio Universitario de la UANL este sábado 24 de agosto a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México), partido correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2024 de la Liga MX.

El Club Chivas, venció al Mazatlán FC en la Jornada 4 y el Club Tigres goleó al Club Santos Laguna. Los felinos llegarán con una gran ventaja pues están en el cuarto lugar de la tabla de posiciones mientras que los rojiblancos están en noveno lugar.