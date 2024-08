Igor Lichnovsky fue uno de los máximos culpables de la eliminación del Club América de la Leagues Cup, pues el defensa de la Selección de Chile falló su penal.

En la tanda de penales frente a Colorado, Igor Lichnovsky fue uno de los jugadores que terminó por fallar su penal, lo que ocasionó la eliminación del Club América de la Leagues Cup.

Pero ahora, el defensa central de la Selección de Chile salió a dar la cara tras su grave error y se disculpó con todos los aficionados de las Águilas.

Igor Lichnovsky se disculpa por fallar penal que causó la eliminación del América de la Leagues Cup

En un mensaje que escribió Igor Lichnovsky en sus redes sociales, el defensa del Club América se disculpó por fallar el penal en los cuartos de final de la Leagues Cup.

“A veces las cosas no salen como las planeamos, y agradezco a quienes apoyan incondicionalmente porque saben que damos todo de nosotros, incluso muchas veces colocando nuestra integridad más allá del límite por conseguir triunfos por la afición, por los compañeros, por el club”, inició Igor Lichnovsky.

“Personalmente me gusta asumir los desafíos que me presenta la vida y el fútbol como el que me toca ahora. Me tomó un par de días asimilar lo que sucedió y lo que cuesta reponerse. A nadie le gusta perder, menos cuando confían en ti, pero para lo que yo considero éxito, esto es parte del camino”, agregó.

“Lamento profundamente no haber estado a la altura, este equipo merece más. No conseguimos este torneo pero seguimos, ahora el objetivo principal es la liga y contar con todo su apoyo. Todos juntos por la 16″, finalizó.

Zague se va contra Igor Lichnovsky por fallar penal en eliminación del América de la Leagues Cup

Luego de que el Club América quedara eliminado de los cuartos de final de la Leagues Cup por un penal que falló Igor Lichnovsky, Zague se fue con todo contra el defensa de las Águilas.

“Soberbia que pasa una factura muy alta, aunado a una mala decisión del entrenador que manda un defensor que anda crecido (por no decir “agrandado” o con exceso de soberbia por ser más claro) y decide que él vaya a ser uno de los cobradores de penales de forma decisiva cuando tienes jugadores con más técnica y seguramente mejores ejecutores de penaltis antes del mencionado”, escribió Zague sobre Igor Lichnovsky.

“Y aparte que también volvió a equivocarse cuando sacó de la cancha a jugadores que tenían más capacidad que Igor en ese deber. Lo de Malagón nada que recriminar, no era su función”, agregó en su cuenta de X.