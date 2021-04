Asunto Zaldívar. Siempre hay un ‘pero’; en este caso es un ‘mas no’

Sí, el diputado Muñoz Ledo lleva razón; bajo la primera acepción del término, Zaldívar resultó cabrón.

cabrón, na

Del aum. de cabro.

1. adj. malson. coloq. Dicho de una persona, de un animal o de una cosa: Que hace malas pasadas o resulta molesto. U. t. c. s. Por antífrasis, u. t. en sent. ponder.

2. adj. malson. coloq. Dicho de un hombre: Que padece la infidelidad de su mujer, y en especial si la consiente. U. t. c. s. m.

3. adj. coloq. Cuba y Méx. Dicho de una persona: Experimentada y astuta. U. t. c. s.

4. adj. coloq. Cuba. Disgustado, de mal humor.

5. adj. malson. Méx. Dicho de una persona: De mal carácter. U. t. c. s.

6. m. Macho de la cabra.

7. m. diablo (‖ príncipe de los ángeles rebelados). EL cabrón.

8. m. malson. Hombre que aguanta cobardemente los agravios o impertinencias de que es objeto.

9. m. Bol., Chile, Ec. y Ven. Rufián que trafica con prostitutas.

Diccionario de la Lengua Española

Por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso, no emití pronunciamiento personal: Zaldívar.

Una semana y un día después, por fin el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación salió con un pronunciamiento. Escueto, parco y donde su posición continúa siendo ambigua, dejando en interrogante lo que sucederá en materia de una ley que es abiertamente inconstitucional.

Un jurista debe ser firme en su defensa de la norma, especialmente si se trata de la Constitución. Arturo Zaldívar lo sabe y fue omiso en ello.

Por si fuera poco, con su silencio previo, el que duró ocho días, permitió un desgaste innecesario de la Institución que juró defender. Podía haber dicho desde el día uno que, “respetando la autonomía de ambos poderes, no se pronunciaría al respecto del transitorio en cuestión hasta el final del proceso legislativo”. Sin embargo no lo hizo.

Les comparto mi posición sobre la reforma al #PJF que acaba de ser aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. pic.twitter.com/YxUqkrVjId — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) April 23, 2021

Ahora que finalmente se pronuncia, más nos valdría a todos los mexicanos leer con extremo cuidado las dos últimas líneas de su comunicado cuando dice:

"Estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto”. Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN.

Y esa parte cuando señala:

“Es cierto que, de último momento, se incluyó un artículo transitorio con el que se amplía por dos años la duración del curso administrativo de la Presidencia de la SCJN, MAS NO se extiende el plazo de encargo como Ministro de la Corte.” Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN.

Mal. Esto esconde una excusa, una justificación y un aval. Lo que debió expresar Arturo Zaldívar es que él se apega al mandato establecido en la Constitución, que es de un periodo de cuatro años para la presidencia de la Corte.

Zaldívar no ofrece una posición firme ante un asunto que ha erosionado al poder judicial y la razón de ello es la que señaló Porfirio Muñoz Ledo:

"Zaldívar se quiere quedar dos años más." Porfirio Muñoz Ledo

Al final, es cierto, no hay mucho más que discutir o analizar. Al permitir tan tremendo acto inconstitucional, solo se puede decir una cosa: sí, el diputado Muñoz Ledo lleva razón; bajo la primera acepción del término, Zaldívar resultó cabrón.