¿Cuál es el rol de la vacuna AstraZeneca en la pandemia mundial?

La vacuna de AstraZeneca ha recibido la aprobación de mas de 100 países en el mundo, eso indica que puede usarse con confianza.

La aplicación de dos dosis de AstraZeneca, es hasta un 79% efectiva en prevenir COVID-19

Es complicado oír temas sobre la vacuna de AstraZeneca en el mundo, sobre todo cuando seres muy queridos se la han aplicado. Como todos, me entra un miedo atroz cuando escucho que se hablan de temas diferentes sobre esta vacuna. Que si es efectiva; que si no lo es tanto; que si causa ciertas reacciones en personas; que si es estadísticamente despreciable.

Las estadísticas dejan de ser simplemente números cuando uno o alguien conocido, forma parte de estas.

Veamos datos duros, la vacuna de AstraZeneca ha recibido la aprobación de mas de 100 países en el mundo, eso indica que puede usarse con confianza, el problema es que no ha sido aprobada en Estados Unidos, esto puede causar ciertas sospechas. Las razones pueden ser muchas, sobre todo el impulso a las vacunas que ya han sido aprobadas y son de producción estadounidense como la de Moderna o la de Johnson & Johnson.

La vacuna ha sido aplicada en varias naciones de la Unión Europea y el Reino Unido. Una versión de la vacuna conocida como Covishield ha sido aplicada a 27 millones de personas en la India. También se ha distribuido la vacuna a través del programa COVAX a países que no tienen los ingresos necesarios. De que se ha aplicado en grandes cantidades, se ha aplicado.

Se han hecho muchas suposiciones con muy pocos datos

Hace un par de días, el laboratorio informó en un comunicado de prensa que la aplicación de dos dosis es hasta un 79% efectiva en prevenir COVID-19 en una prueba de 32,449 adultos en las pruebas realizadas en Estados Unidos, Perú y Chile. Ninguno de los participantes fueron hospitalizados ni murieron en la aplicación de la vacuna aún y cuando el 60% de los vacunados tenia condiciones preexistentes como obesidad y diabetes. Solo se reportaron 141 contagios de COVID-19 de los participantes, aunque no se ha revelado si tenían o no la vacuna.

Se han hecho muchas suposiciones con muy pocos datos, por lo que la eficacia de esta vacuna tendrá resultados más contundentes cuando se tengan datos más robustos. Con lo que se tiene hasta ahora, la vacuna de AstraZeneca tiene de 60 a 70% de eficacia como lo tiene la vacuna de Johnson & Johnson, aunque todavía falta tener mas certeza en los estudios.

¿Qué significa eficacia?

Imagine a 100 personas con contagio de COVID-19. Una eficacia de 70% significa que de haber recibido la vacuna, solo 30 hubieran caído enfermas. La eficacia de la vacuna es la reducción relativa del riesgo: sea cual sea tu riesgo se reduce un 70% si te vacunan.

Los médicos e investigadores pensaban que la eficacia de la vacuna contra el COVID-19 iba a andar por los 50 por cientos, cualquiera arriba de ese porcentaje tiene mejor pronostico que cualquier vacuna contra la influenza,

Aclarado esto, no es que la vacuna de AstraZeneca sea mas “chafa” que las de Moderna o de Pfizer , su mecanismo es diferente al de las vacunas sintéticas y tiene un nivel de protección mayor al de muchas vacunas de otro tipo de enfermedades.

¿Entonces cuál es el problema con la vacuna?

El problema principal es que hubo una reacción adversa de varias personas que lastimosamente las llevo a la muerte. No se sabe a ciencia cierta si fue por los componentes de la vacuna, por los componentes que se usan en el empaque o porque simplemente estas personas iban a fallecer de cualquier manera, aunque no se hubiesen vacunado.

Otra falla que han tenido los de AstraZeneca tiene que ver con la comunicación En un comunicado de prensa reciente de AstraZeneca parece que los resultados eran más favorables que los estudios externos sobre la vacuna. Entre dependencias empiezan a sospechar que se ocultan datos que al parecer no están claros. Mientras eso no se aclare la FDA no autorizará la aplicación de la vacuna en Estados Unidos, aunque se haya aprobado en muchos otros países.

¿Esto significa que la vacuna no es buena? ¿Sabe cuantas medicinas que se aplican en México no están aprobadas por la FDA y viceversa? Se sorprendería.

La vacuna de AstraZeneca esta en medio de la polémica, y en estos tiempos de emergencia no sabría si es más por un tema político que por un tema de salud. Habría que recordar que el país de fabricación de la vacuna es Inglaterra y ha tenido problemas con la Unión Europea desde que pidió su salida.

Puede ser que AstraZeneca se haya equivocado, pero también debe de haber un componente político que haga que esta vacuna tenga esos problemas de aprobación.

Mientras tanto, en Italia se descubrieron 29 millones de dosis de la vacuna y eso ha levantado sospechas en los gobiernos europeos que esperan que se les envíen estas vacunas. AstraZeneca ha explicado que estas dosis están en Italia como parte del proceso de empacado y que no se están escondiendo de nadie.

En Europa no todos quieren la vacuna pero si quieren que se les envié , en otros países del mundo se están aplicando vacunas falsas (pregúnteles a los Campechanos) mientras tanto AstraZeneca sigue produciendo esperando a que se aclaren todas las versiones sobre este tema.

Esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible que entre más personas estén vacunadas más pronto volveremos a una vida más normal en todo el mundo.