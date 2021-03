La gran encrucijada de Claudia Sheinbaum

Sheinbaum, una seria candidata para contender por la candidatura rumbo al 2024 por Morena; sus desafortunados comentarios en apoyo a Macedonio.

Sheinbaum se suma contra el INE

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador llamaba ayer al Instituto Nacional Electoral (INE) “el supremo poder conservador”, entiéndase, la peor anatema que AMLO puede proferir a un individuo o institución, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se sumó a las acusaciones contra la autoridad electoral, con motivo de la decisión del INE de retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

En este contexto, resulta interesante la postura de Sheinbaum. En primer lugar, considero que la elección de un candidato de Morena a la gubernatura de un estado no le compete a la funcionaria. Me parece que los enormes desafíos que presenta la Ciudad de México, desde la delincuencia hasta la atención de la emergencia sanitaria no dejan espacios para la distracción hacia otras controversias nacionales.

Claudia, por su parte, debió haberse ceñido a expresar que aquello correspondía exclusivamente a la autoridad electoral, y que por ende, no se pronunciaría sobre el asunto.

Según trasciende, Claudia Sheinbaum es una seria candidata para contender por la candidatura presidencial por Morena. Algunos analistas y comentaristas la sitúan al lado del delfín Marcelo Ebrard como líder de una de las dos facciones más poderosas dentro del partido gobernante.

La candidata de Morena en 2024

En otras palabras, Sheinbaum, derivado de su cercanía como AMLO y con la cúpula morenista, así como de su desempeño aparantemente satisfactorio al frente del gobierno de la Ciudad de México, podría – con un buen espaldarazo del presidente- ser la candidata de Morena en 2024, y con ello, alzarse con la presidencia de la República. Nada más ni nada menos.

Sin embargo, sus desafortunados comentarios en apoyo a Félix Salgado Macedonio podrían restarle buenos puntos a una política que se hace llamar feminista y que representa hoy día la única esperanza de que una mujer se siente en la silla presidencial.

¡Claudia defendiendo la candidatura de un presunto violador!

A Félix Salgado Macedonio, lo cobija la presunción de inocencia

Ciertamente, como bien sabemos, él impresentable sujeto no ha sido condenado por un juez, lo que le brinda el cobijo de la presunción de inocencia. Sin embargo – y aquí debo poner el acento- en caso de haberse probado su culpabilidad, Félix Salgado Macedonio estaría en prisión. Ante la sospecha de culpabilidad, no debe siquiera ser considerado para un cargo de elección popular. Punto.

Claudia, por lo visto, se encuentra en una encrucijada. ¿Cómo mantener simpatías políticas en el seno de Morena a la vez que defender su imagen de política moderna comprometida con las causas de las mujeres?

La jefa de Gobierno de la capital del país no la tiene tan sencilla.