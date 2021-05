¡Al carajo con ese periodismo! Apoyo a las víctimas en CDMX y la resurrección de Mozart

Se puede, o no, estar de acuerdo con la forma en que AMLO ha atendido el desplome del tren de la Línea 12 del metro.

El presidente de México consideró que no ayudaba si él acudía al lugar del desastre, y no lo hizo. En más de un sentido, tal tarea le correspondía a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la responsable directa de buscar corregir el desastre que administraciones anteriores dejaron y que ya ha costado vidas humanas.

Desde luego, fue polémica la expresión que el presidente López Obrador utilizó para responder cuando, en la conferencia de prensa mañanera, se le preguntó por qué no acudía a los hospitales a visitar a los heridos o por qué no se presentaba en las casas de las víctimas para consolar a sus familiares. Andrés Manuel dijo que no se siente bien tomándose fotos con la gente que sufre: “eso ya también al carajo, ese estilo, esa hipocresía”.

Quizá el presidente mexicano debió utilizar otras palabras, o quizá no; eso es debatible. Lo cierto es que AMLO mandó al carajo la tradicional forma de buscar popularidad acercándose a quienes han resultado afectados por una tragedia; de ninguna manera fue despectivo ni con los muertos y heridos ni con los usuarios del metro que ahora mismo han visto enormemente complicadas sus vidas por la falta de tal medio de transporte.

Indigna que el diario Reforma haya dado a entender, en su portada, que Andrés Manuel desprecia a las víctimas. En el mejor de los casos, sus editores lo han hecho por amarillismo, pero quizá tan inaceptable trabajo obedezca a algo bastante más miserable: ganas de golpear a Morena en el actual proceso electoral.

La libertad de expresión permite eso y más, pero deberían quienes dirigen los medios de comunicación fijarse a sí mismos límites morales.

Apoyos a las víctimas

Este sábado la jefa de gobierno de la capital mexicana explicó el apoyo que se dará a las víctimas del accidente en la Línea 12 del metro: será de 700 mil pesos y becas.

La doctora Sheinbaum aclaró que lo publicado hoy en la Gaceta de la CDMX, de apoyos de 40 mil pesos a los muertos y 10 mil pesos a heridos, corresponde únicamente a un apoyo inmediato, pero la cantidad realmente ascenderá a 700 mil pesos y además, para no abandonar ni dejar a nadie en el desamparo, se otorgarán becas.

Una buena noticia en el contexto de la espantosa tragedia del metro capitalino.

Evenepoel

La de 2020 iba a ser la temporada de Remco Evenepoel, ahora de 21 años “y varias vidas”, como dice el cronista de El País, Carlos Arribas.

Pero Remco, quien “hace dos años era el niño prodigio, el Mozart del ciclismo”, sufrió un terrible accidente y se llegó a pensar que no volvería a competir.

Este sábado inició el Giro de Italia con una etapa contrarreloj de 8.6 kilómetros. Ganó el campeón del mundo en la especialidad, Filippo Ganna, quien corrió a 58.748 kilómetros por hora. Este hombre, en la montaña, perderá mucho tiempo, así que no es candidato a ganar la carrera de tres semanas.

La gran sorprensa fue Remco Evenepoel, quien en su primera competencia desde su lesión hizo apenas 17 segundos más que Ganna. El Mozart del ciclismo, a 56.7 kilómetros por hora, terminó en séptimo lugar la etapa. Si hubiera sido más larga, quizá hasta la habría ganado.

La duda es si Evenepoel tiene con qué resistir tres semanas de duras etapas montañosas. No había participado en ninguna otra carrera y 8.6 kilómetros son poca cosa, así los haya recorrido a mayor velocidad que todos los favoritos. Si la fuerza no lo abandona, el joven belga podría superar a todos en el Giro. Una excelente noticia, sobre todo porque otro gran ciclista que también sufrió serias fracturas, Chris Froome, por más que lo ha intentado no ha logrado ni siquiera estar cerca de los primeros lugares.