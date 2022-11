Como muchos sabrán, WhatsApp Web es la versión del servicio de mensajería que se puede usar en computadoras, a través del navegador, si necesidad de instalar una aplicación.

Hasta donde tenemos entendido, esta versión no es muy requerida por los usuarios en smartphone; sin embargo, eso no significa que no puedas conectarte a WhatsApp Web desde tu teléfono.

Existe una manera de lograr la vinculación entre tu teléfono y WhatsApp Web, aunque es un tanto engorrosa y sólo la recomendamos en un caso especial.

Si estás interesado en saber cómo es esto, a continuación te daremos los pasos para usar WhatsApp Web en tu teléfono.

Logo de WhatsApp (WhatsApp)

¿Cómo abrir WhatsApp Web en mi celular?

Lo primero que debes saber es que si quieres usar WhatsApp Web en el celular, necesitas 2 teléfonos para lograr el truco .

Si cuentas con un equipo también se podría, aunque es mucho más complejo y no es seguro que la guía que te vamos a dar funcione del todo.

Ahora bien, si ya tienes tus dos celulares, lo único que tienes que hacer para usar WhatsApp Web es lo siguiente:

Entra al portal de WhatsApp Web desde el navegador uno de los celulares (web.whatsapp.com). Una vez ahí pulsa el botón de opciones del navegador (los tres puntos de la parte superior derecha) y ahí elige “versión para navegador”. Así se desplegará la pantalla tradicional de WhatsApp Web con un QR, como si lo vieras en una computadora (si esto no sucede, actualiza la página). Ahora toma el otro teléfono que tengas, y abre la aplicación de WhatsApp. Ahí ve pulsa los tres puntos de la parte superior derecha y elige “Dispositivos Vinculados”. Se abrirá el scaner para el QR de WhatsApp Web. Procede a hacer el escaneo y si no hay ningún otro problema, el primer teléfono que usaste se vinculará a WhatsApp Web de manera inmediata.

WhatsApp Web (WhatsApp)

Como puedes ver, el proceso es un tanto complejo; pero hasta donde hemos comprado, siempre funciona.

Ojo, toma en cuenta que los dos teléfonos deben de estar cerca; si los alejas demasiado la conexión se puede perder.

¿Para que necesitas WhatsApp Web en tu celular?

Si ya tienes la aplicación de WhatsApp en tu celular, parece innecesario que necesites WhatsApp Web; sin embargo, hay un caso especial por el que podría ser útil.

Esto es si tienes más de un equipo móvil. WhatsApp no permite que el mismo número y perfil sea usado en distintos equipos, tienes que hacer cuentas diferentes por cada teléfono que tengas.

Si quieres tener el mismo chat en diferentes celulares, lo más recomendable en estos momentos es la vinculación con WhatsApp Web.

Si en algún momento WhatsApp habilita el crossplatform para su servicio, entonces este truco será inútil. Estaremos al pendiente si eso sucede.