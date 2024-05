¿Truco para descubrir infidelidades en iPhone? Te compartimos el paso a paso para enterarte de todo lo que borró.

Todo parece indicar que hay una forma de encontrar si tu pareja te está siendo infiel.

Se trata de un hack en donde se pueden recuperar los archivos borrados en un iPhone.

Este hack lo compartió el usuario de TikTok @eibersitemas, quien mostró en un video cómo rescató la información del celular de su novia, aplicando la informática forense.

La cual se refiere a los procedimientos de recopilación de pruebas digitales de un dispositivo.

A continuación, te damos todos los detalles para que conozcas este truco en teléfonos de Apple. }

iPhone (Unsplash)

Paso a paso del truco que deja descubrir infidelidades en iPhone

El paso a paso para hacer el truco que deja descubrir infidelidades en iPhone, de acuerdo con el clip de TikTok que se ha viralizado, es el siguiente:

Descargar el programa Autopsy, el cual permite recuperar archivos eliminados Conectar el iPhone un una computadora Ejecutar Autopsy e iniciar la búsqueda de archivos borrados, dicho proceso puede tardar varios minutos Dirígete a la carpeta de archivos eliminados

Listo, de esa manera podrás encontrar fotos, documentos y chats de WhatsApp que se hayan borrado del iPhone.

Según algunos internautas ese hack solo serviría para dispositivos Apple y no aquellos con sistema operativo Android.

Mujer usando un iPhone (Malte Helmhold / Unsplash)

Truco para descubrir infidelidades en iPhone desata controversia en redes

El truco para descubrir infidelidades en iPhone ha desatado diversas reacciones en la red social TikTok.

Algunos usuarios se preguntan por qué se puede recuperar archivos de WhatsApp que se han borrado.

Otros usuarios cuestionan la validez de hacer ese tipo de trucos, ya que lo consideran demasiado tóxico para llevar a cabo si se desconfía de una pareja.

“Lo que no es en tu año, que no te haga daño”, “Quien busca encuentra...Algún día querrá no haberlo hecho jajaja”

“Yo hacía todo eso fotos, llamadas, mensajes. Qué cansancio mental y psicológico, mil veces mejor soltero, mi paz y tranquilidad no me la quita nadie”.

Son algunos comentarios que pueden leerse en el video del truco para descubrir infidelidades en iPhone.