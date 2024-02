Una pastelera de California compartió en Instagram la gran decepción y la pérdida de miles de dólares que le hizo pasar Tesla de Elon Musk por esta razón.

Tal como narró, su pastelería The Giving Pies ha recibido diversos pedidos para grandes compañías, como Apple, Adobe y Google, sin embargo, con ninguna tuvo ningún inconveniente.

Sin embargo, Tesla no respondió a los cuestionamientos y censura por la pérdida de miles de dólares de la pastelera, sin embargo, Elon Musk ya se enteró y esto dijo sobre la polémica.

Por esta razón, Tesla de Elon Musk hizo perder miles de dólares a pastelera de California

Mediante la cuenta de Instagram, la pastelera dueña de The Giving Pies en San José, California, contó cómo Tesla le realizó un pedido por 4 mil mini tartas para una semana, sin embargo, le canceló, “como si su negocio no importara”.

Tal como empieza su publicación, quiso compartirlo para darle un cierre a la historia, la cual ocurrió a partir del 14 de febrero, cuando una empleada de Tesla, a quien identificó como Laura, le pidió primeramente 2 mil mini pasteles.

El pedido se debía entregar el martes 20 y jueves 22, sin embargo, al día siguiente la empleada de Tesla le solicitó a Voahangy Rasetarinera (dueña de The Giving Pies) que el pedido se duplicara.

Referente al anticipo, la pastelera de California lo dio casi por hecho debido a que se trataba de Tesla, además, el mismo día que se duplicó el pedido, Laura se disculpó porque su proveedor no había realizado la transacción.

Aún así, le aseguró a la pastelera y dueña de The Giving Pies que no habría problema con el pago, independiente de que el pedido haya sido agrandado; aunque debido a esto, rechazó otras propuestas de catering.

Menciona que para el 16 de febrero, su equipo ya estaba mentalizado para la carga de trabajo que tendrían, así como el hecho de que había realizado un gasto de 16 mil dólares para todos los ingredientes.

Fue ese mismo día que la empleada de Tesla no solamente ya no le contestó, sino que le confirmó que el plan de catering de la empresa había cambiado, por lo que no necesitarían el pedido.

Por su parte, la pastelera de California destacó la decepción y la pérdida de miles de dólares, añadiendo que Tesla despreció los compromisos contraídos hacia una pastelería que trata de sobrevivir.

Laura argumentó que fue decisión de la junta directiva de la empresa, pero pese a que The Giving Pies tiene una política de cancelación no podía recuperar lo invertido porque Tesla no le había pagado nada.

Elon Musk responde a pérdida de miles de dólares de pastelera en California: Tesla se hará responsable

El pasado 23 de febrero, Elon Musk respondió a la noticia de que Tesla canceló un pedido de miles de dólares a la pastelería The Giving Pies en California, por lo que aseguró que harán las cosas bien.

Por su parte, medios de comunicación habían mencionado que se acercaron a preguntarle a Tesla sobre lo ocurrido con la pastelera en California, si compensarían su esfuerzo y dinero invertido.

Sin embargo, un portavoz de Tesla respondió que estaban en contacto con la dueña de The Giving Pies, quien confirmó esto ante medios, señalando que se ofrecieron a pagarle los pasteles y visitar el lugar.

Aunque hasta el momento no ha recibido el pago; igualmente, Tesla le habría hecho un nuevo pedido por 3 mil 200 pasteles, a lo que la pastelera de California declaró que su atención se ha desplazado a otros clientes .

Los que resaltó, no han dejado de llegar desde que la historia de cómo Tesla le canceló un pedido y perdió 16 mil dólares se hizo viral, entre ellos están el equipo de hockey San José Sharks y Yokota DDS.