Investigadores de la Universidad de Colorado desarrollan un dispositivo con inteligencia artificial para el entrenamiento de perros.

De acuerdo con un artículo publicado en New Scientist, ahora la inteligencia artificial podrá entrenar perros; y es que los investigadores de la Universidad Estatal de Colorado: Jason Stock y Tom Cavey, desarrollaron un dispositivo el cual reconoce el comportamiento canino.

Este dispositivo, según el artículo titulado “Artificial intelligence could train your dog how to sit”, los autores explicaron, que la inteligencia artificial que posee podrá entrenar a los perros debido a que emite órdenes básicas, reconoce si estas se realizaron proporcionando un premio.

La inteligencia artificial que el dispositivo -aún en fase de prototipo- contiene es similar a la desarrollada por NVIDIA , la cual aprende, se describe en su página web: “simulando la inteligencia humana para crear sus sistemas percepción y comprensión”.

¿Cómo funciona esta inteligencia artificial en los perros?

La inteligencia artificial que utiliza el dispositivo de entrenamiento canino, aprendió a reconocer si un perro está de pie, sentado o acostado usando más de 20 mil imágenes de perros de diferentes razas.

Asimismo, este dispositivo inteligente posee una cámara, a través de la cual capta los movimientos del perro, los cual le permite analizar las posturas del animal e identificar si este obedeció la orden.

Durante la prueba del dispositivo, que se realizó con un pastor australiano, la inteligencia artificial mostró una efectividad del 92 por ciento.

Dispositivo de entrenamiento de perros con inteligencia artificial

Hasta el momento el dispositivo con inteligencia artificial posee “dos procesadores Intel Xeon Silver, dos GPU NVIDIA Quadro RTX 6000, 256 gigas de memoria RAM”, una cámara móvil, un altavoz y un tubo de entrega de premios para perros

Sin embargo, los investigadores planean seguir mejorando el dispositivo de entrenamiento externa e internamente, pues añadirán más fotografías a la base de datos con nuevas razas de perros, mediante las cuales se planea identificar el movimiento de las orejas y cola.