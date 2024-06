El famoso motor de búsqueda Google le dedica su Doodle a la activista Jeanne Córdova hoy 6 de junio, pero ¿por qué y quién es?

Jeanne Córdova, fue una activista, feminista y líder del movimiento de derechos LGBTQ+ por lo que es recordada con el Doodle de Google.

Con ello, te contamos lo que sabemos de todos lo que hizo Jeanne Córdova y por que la activista es recordada con el Doodle de Google, en el famosos garabato de motor de búsqueda.

¿Quién fue Jeanne Córdova? La activista recordada en el Doodle de Google hoy 6 de junio (Archivo Biblioteca de la USC by Google)

¿Quién es Jeanne Córdova, la activista recordada en el Doodle de Google hoy 6 de junio?

Jeanne Córdova fue una activista pionera del movimiento de derechos de lesbianas y gays , fundadora de The Lesbian Tide y del movimiento LGBT de la costa oeste en Estados Unidos.

La reconocida activista Jeanne Córdova nació en Bremerhaven, Alemania el 18 de julio de 1948; fue la segunda de doce hijos nacidos de padre mexicano y madre irlandesa-estadounidense.

A Jeane Córdova también se le recuerda por ser lesbiana feminista de la segunda ola y orgullosa “butch” -término lésbico para las mujeres que se sienten más cómodas con códigos de género, estilos o identidades masculinos que con los femeninos-.

¿Qué edad tenía Jeanne Córdova, la activista recordada en el Doodle de Google hoy 6 de junio?

Al momento de su muerte a causa de un tumor cerebral, el 10 de enero de 2016, Jeanne Córdova tenía 67 años de edad.

¿Quién fue la pareja de Jeanne Córdova, la activista recordada en el Doodle de Google hoy 6 de junio?

Jeanne Córdova, la activista recordada en el Doodle de Google hoy 6 de junio mantuvo una muy larga relación con su pareja de vida, Lynn Harris Ballen - se desconoce su edad-; una periodista feminista de radio y la hija del luchador por la libertad sudafricano Frederick John Harris.

¿Qué signo zodiacal fue Jeanne Córdova, la activista recordada en el Doodle de Google hoy 6 de junio?

Jeanne Córdova, la activista recordada en el Doodle de Google pertenecía al signo zodiacal de cáncer.

¿Cuántos hijos tuvo Jeanne Córdova, la activista recordada en el Doodle de Google hoy 6 de junio?

Jeanne Córdova, la activista recordada en el Doodle de Google y su pareja de vida con Lynn Harris Ballen nunca tuvieron hijos.

¿Qué estudio Jeanne Córdova, la activista recordada en el Doodle de Google hoy 6 de junio?

Jeanne Córdova, la activista recordada en el Doodle de Google hoy 6 de junio asistió a la secundaria en Bishop Amat High School en La Puente, California, en Los Ángeles

Ya después, Jeanne Córdova e studió en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, y en la Universidad de California, (UCLA),

De esta última Jeanne Córdova se graduó con honores con una licenciatura en Bienestar Social.

Además de que Jeanne Córdova hizo prácticas en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de Watts y el Este de Los Ángeles.

Más tarde Jeanne Córdova obtuvo una maestría en Trabajo Social en UCLA en 1972.

¿En qué ha trabajo Jeanne Córdova, la activista recordada en el Doodle de Google hoy 6 de junio?

Jeanne Córdova, comenzó muy joven con sus trabajo de activista, pues desde la universidad comenzó a abogar por los derechos de las lesbianas.

Por lo que mientras Jeanne Córdova, obtenía su maestría en trabajo social en la UCLA, se convirtió en presidenta del capítulo de Los Ángeles de la organización de derechos de las lesbianas Daughters of Bilitis (DOB).

Asimismo fue una organizadora clave de la primera Conferencia de Lesbianas de la Costa Oeste en 1971; que llevó a DOB a obtener el The Lesbian Tide, un récord nacional para la generación feminista lesbiana.

En 1981, Jeanne Córdova comenzó las Páginas Amarillas de la Comunidad, que se convirtió en el más grande directorio LGBTQ+ de los Estados Unidos.

Otro de los trabajos de Jeanne Córdova fue como c ofundadora de la revista Square Peg, dedicada a la cultura y la literatura queer.

En la parte del activismo y a la organización comunitaria, Jeanne Córdova participó en la Conferencia Nacional de la Organización Feminista de Lesbianas de 1978.

Así como en la campaña para derrotar a la Proposición 64 de California de 1986, que obligaría a las personas seropositivas a la cuarentena

Jeanne Córdova formó parte de la junta directiva de varias organizaciones, incluida la Asociación de Prensa Gay y Lesbiana de Los Ángeles.

En 1999, la activista Jeanne Córdova escribió su libro When We Were Outlaws: A Memoir of Love and Revolution.

Mientras que con su pareja Lynn Harris Ballen co fundaron la primera organización sin fines de lucro en Todos Santos, BCS, México que se dedicaba a la educación y alfabetización de los niños.

Debido a que un día como hoy, pero de 2012, Jeanne Córdova ganó el prestigioso premio literario Lambda por sus memorias , When We Were Outlaws: A Memoir of Love and Revolution.

El Doodle de Google en memoria a Jeanne Córdova estará disponible para los usuarios del motor de búsqueda durante todo el dia de hoy 6 de junio en:

México

Estados Unidos

Puerto Rico

Islas Vírgenes, EE.UU

Irlanda

Alemania

Suiza

Austria

Today's #GoogleDoodle honors Jeanne Córdova, a Chicana lesbian activist who fought for the LGBTQ+ rights movement and championed feminism → https://t.co/eSkNxJW1pK pic.twitter.com/ZuzwVW8Nu9 — Google Doodles (@GoogleDoodles) June 6, 2024

