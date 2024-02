Desde el 2019, en España, Rubén Lucas García ha sido el ganador de varios concursos de imágenes para carteles.

Sin embargo, en redes sociales, el trabajo de Rubén Lucas García ha comenzado a ser duramente criticado.

Y es que las imágenes con las que Rubén Lucas García ha ganado más de 100 concursos fueron generadas por IA.

Aquí te decimos quién es Rubén Lucas García, el supuesto artista acusado de aprovecharse de las convocatorias solo para ganar dinero.

Rubén Lucas García

¿Quién es Rubén Lucas García?

Rubén Lucas García sería un diseñador gráfico, ilustrador y fotógrafo, originario de Murcia, España, el cual ha ganado más de 170 concursos de carteles.

De acuerdo con varias fuentes, Rubén Lucas García ha creado las imágenes para los carteles de fiestas de:

Cartagena

Lanzarote

San Bernabé

Vilafamés

Y a pesar de que al principio su trabajo llamó la atención por la cantidad de premios, en redes sociales de inmediato comenzaron a criticarlo.

Pues se habría descubierto que Rubén Lucas García generó las imágenes ganadoras de en total 115,000 euros -2,128,416.30 pesos mexicanos-, con inteligencia artificial.

La cosa es que antes del boom de las imágenes generadas por IA ya ganaba un huevo de concursos de este tipo presentando carteles que, como mínimo, te hacen levantar la ceja. Estos son de 2019. pic.twitter.com/1WMqHpA0vw — Víctor (@Afilamazas) February 1, 2024

Por lo que al supuesto artistas, ahora se le acusa de hacer trampa en las convocatorias y solo estarlas aprovechando para ganar dinero, una situación que los usuarios aseguran es “vergonzosa”.

Rubén Lucas García sigue ganando concursos con imágenes generadas por IA

El trabajo generado con AI de Rubén Lucas García se dio a conocer por primera vez durante el 2022 por la revista ‘No Te Creas Nada’.

Y es que el autor de la nota reveló haber investigado a Rubén Lucas García luego de que intentara ingresar a un concurso y ver que el ilustrador ya lo había ganado con una imagen que le resultaba familiar.

Sin embargo, no esperaba que al buscar el trabajo del ilustrador no encontrara ninguna red social y descubriera que no solo s us trabajos eran similares, sino también las fotos con las que se anunciaba como el ganador.

Estas fotos, en las que supuestamente aparecía Rubén Lucas García realizando el cartel, eran una misma foto con varias ediciones.

Ahora en ‘X’, antes Twitter, el usuario Víctor -@Afilamazas- volvió a denunciara la ilustrador, quien ganó el concurso de carteles del carnaval de Irún 2024 con la obra “Familia”.