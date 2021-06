Descubre con Spotify a qué personaje de ‘Stranger Things’ te pareces

Este viernes se estrena la nueva temporada de Stranger Things en Netflix, pero antes de que te prepares para comenzar un largo maratón para terminar el episodio durante el fin de semana, Spotify quiere que sepas cuál es el personaje con el que más te identificas según tu historial musical.

El servicio de música en streaming ha lanzado una plataforma en la que, no importa si tienes una cuenta o no, podrás conocer con qué personaje de la serie coincides en gustos musicales, si no tienes una cuenta únicamente debes seleccionar los artistas o bandas que te gustan de las opciones presentes en la página spotify-strangerthings.com.

Como resultado, Spotify te presentará el perfil de uno de los personajes de la series que van desde Eleven hasta el mismísimo Demogorgon, con una lista de reproducción nombrada de acuerdo a las características de cada uno, que a continuación te presentamos:

Eleven's Breakfast Jams

Will's Castle Byers Classics

Mike's Bassment Beats

Lucas' Bike-Around Tracks

Dustin's Curiosity Door Jams

Joyce's Halloween House Party

Hopper's Nighttime Drive

Jonathan's Outsider Looking In

Nancy's Slaylist

Steve's Morning Hair Grooves

Demogorgon’s Upside Downers