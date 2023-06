Desde su creación, Windows se ha caracterizado por agregar decenas de atajos para que el usuario pueda tener una mejor experiencia, uno de ellos es Win+V.

Si no has escuchado de Win+V, no te preocupes, esto se debe a que Microsoft lo agregó con Windows 10 sin hacer mucha publicidad al respecto.

De ahí que sólo los más versados en este sistema operativo lo conozcan a profundidad; sin embargo, es conveniente que le des una checada, pues te puede servir para muchas cosas.

Ya que abre toda una gama de posibilidades tanto para el trabajo, como para su uso cotidiano.

Computadora. (Pixabay.)

¿Qué es Win+V de Windows?

El comando Win+V de Windows sirve para desplegar un portapapeles con parte de los archivos que hayas copiado en las últimas horas (incluso días y semanas).

Win+V te permitirá recuperar casi cualquier cosa, no sólo texto, también capturas de pantalla y recortes que hayas hecho.

No sólo eso, Windows te permitirá recuperar todos esos archivos de manera inmediata para que los puedas insertar en un documento o publicación actual.

Así no tienes que hacer una búsqueda extensa o volver a seleccionar algo que quieras copiar y pegar, simplemente abres el portapapeles, localizas lo que necesitas y ya está.

Además también te dará un desplegado de gifs, emojis y elementos especiales que puedes usar en publicaciones; son cosas básicas, pero así te ahorras su búsqueda.

Win+V de Windows (Especial)

¿Cómo usar Win+V en Windows?

Algo que debes de saber es que el portapapeles de Win+V de Windows no se activa de manera automática , lo debes de hacer de manera manual.

La primera vez que uses Win+V en Windows, te aparecerá una ventana señalando que el portapapeles no está en funciones.

Lo único que debes de hacer es pulsar donde dice “Activar” , para que este comience a funcionar tal y como lo señalamos en el apartado anterior.

Fuera de esto ya no habrá que hacer nada al portapapeles, este se comenzará a actualizar solo a partir de ese momento con todo el historial de copias y capturas que generes.