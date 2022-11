Para mantener a salvo a Lionel Messi de los puños del Canelo, ya crearon una página web que mide la distancia entre el boxeador mexicano y el futbolista argentino. Se llama Messimetral.

Un ocurrente sitio que mide “la distancia que separa a Messi de Canelo en todo momento”, así como lo lees.

Después que Saul “Canelo” Álvarez explotará y amenazara a Lionel Messi en Twitter, luego de que se captara al futbolista pisando supuestamente una playera de la Selección Mexicana, las cosas siguen saliéndose de control.

Esto porque ahora alguien decidió, en tono broma, hacer un sitio web llamado Messimetral que se preocupa de saber si Messi está a salvo de no toparse con Canelo.

Quien, como recordaremos, se molestó con Lionel Messi y dijo en un tuit “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, dejando claro que cuando viera al astro argentino no sería nada amistoso con él.

¿Cómo funciona Messimetral, la página que mide la distancia entre Canelo y Lionel Messi?

Messimetral es una página web que muestra en un mapa de Google, la ubicación de Canelo y Lionel Messi, respectivamente.

Dicho sitio registra la distancia actual y muestra en un semáforo el riesgo de cruce que hay entre el futbolista y el boxeador.

Cabe destacar que cualquiera puede compartir tanto en Facebook o WhatsApp la ubicación de Canelo y Messi que ahora son enemigos públicos tras el Mundial de Qatar 2022.

Messimetral, la página que mide la distancia entre Canelo y Lionel Messi desata reacciones en redes

La noticia de que se ha creado Messimetral causó diversión por la creatividad y alentó aún más el debate en redes sobre la polémica que hay entre Canelo y Lionel Messi.

Mexicanos y argentinos por igual siguen discutiendo acerca de esta rivalidad que dejó el enfrentamiento futbolístico donde la Albiceleste ganó 2-0 a los dirigido por Gerardo Martino.

Los cibernautas consideran absurda y exagerada la reacción del Canelo que consideró una falta de respeto lo que hizo Lionel Messi que ya fue defendido por boxeadores de su país.

Esa misma postura tomó el capitán de la Selección de México, Andrés Guardado, quien dejó en claro que Canelo Álvarez no sabe lo que sucede en un vestidor de futbol.