Jeff Bezos anunció que en julio emprenderá camino rumbo al espacio , a bordo de una nave de su compañía Blue Origin.

En su anunció invitó a su hermano Mark Bezos a formar parte del sueño del empresario por explorar el espacio.

Jeff Bezos hace su sueño realidad: Viajará al espacio

Fue a través de su cuenta en Instagram que el CEO de Amazon, Jeff Bezos, dijo que el próximo 20 de julio emprendería una misión espacial.

A bordo de una nave hecha en Blue Origin, Jeff y Mark Bezos serán los primeros en volar en el transporte de la compañía.

En el video, Jeff cuenta que desde los 5 años tuvo el sueño de viajar al espacio y dado a ello decidió hacerlo al lado de su mejor amigo: su hermano.

“El 20 de julio, emprenderé este viaje con mi hermano. La mayor aventura, con mi mejor amigo”. Jeff Bezos, fundador de Blue Origin.

En las imágenes, Mark se mostró un emocionado e impactado de que Jeff Bezos lo invitara a esta expedición a su lado.

“Ver la Tierra desde el espacio te cambia la vida y cambia tu relación con el planeta y la humanidad”. Jeff Bezos, fundador de Blue Origin.

La nave en la que viajarán tiene espacio para 6 tripulantes, sin embargo, ante la primer expedición han decido que serán 3 los acompañantes.

¿Quién será la tercera persona que viaje al espacio con Jeff Bezos y su hermano?

Jeff Bezos informó que la tercer persona se dará a conocer el 12 de junio, siendo el ganador de la subasta creada por Blue Origin.

El valor de dicha subasta será entregado al Club for the Future, una fundación enfocada en brindar educación matemática y de ciencias.

The Club for the Future es parte de la empresa de Jeff Bezos, Blue Origin.

Actualmente, la subasta tiene una oferta de 60 millones de pesos y simplemente consiste en brindar el tercer espacio dentro de la cápsula espacial.

De esta manera, Jeff Bezos formará parte de la historia de los empresarios que se lanzaron en busca de una vida fuera de la Tierra.

¿Qué pasará con Amazon tras renuncia de Jeff Bezos como CEO?

A finales de mayo, Jeff Bezos dio a conocer a los accionistas de Amazon que se separaría del cargo de CEO y en su lugar quedaría Andy Jassy.

Después de ser fundador de una de las compañías más grandes de comercio electrónico, Jeff decidió apostar por cumplir sus sueños.

De esta manera, el empresario tratará de enfocarse en su nueva empresa Blue Origin, para buscar iniciativas filantrópicas para sus empresas.