Hace más de 20 años, a principios del siglo XXI, la inteligencia artificial no despertaba tanta pasión como ahora. Dicho por el Dr. Ray Guo CMO de HONOR “las redes neuronales no estaban de moda”.

Por ello es que HONOR retomó el camino explorado por quienes, adelantados a su tiempo, vieron en el análisis de algoritmos de inteligencia artificial el camino para dar paso a la implementación en el día a día de la humanidad.

SDPnoticias formó parte de la primera comitiva de periodistas y creadores de contenido de Latinoamérica en visitar los centros de investigación y desarrollo de HONOR en Shenzhen y Beijing, China, y se tuvo oportunidad de platicar con Ray Guo y Fang Fei, líderes de la empresa de smartphones.

“La inteligencia artificial es como Internet, sirve para todo. Veremos llegar a la IA a todos los dispositivos en la próxima década. No estoy seguro de mucho, pero sí de esto” Dr. Ray Guo, Chief Marketing Officer (CMO) de HONOR

“El equipo de HONOR quiere ser el primero más allá de China. En 3 años se ha hecho el camino. No puedo decirles lo que no han podido ver” Fang Fei, President of Product Line, HONOR Device Co., Ltd.

Inteligencia artificial vs IA generativa: Para HONOR no son lo mismo y te decimos por qué

Para Dr. Ray Guo, chief marketing officer de HONOR, existe una diferencia significativa entre inteligencia artificial e IA generativa y entenderla es lo que abre paso a la democratización de su uso:

Inteligencia artificial: Un desarrollo que lleva décadas facilitando la interacción entre humanos y dispositivos electrónicos

Inteligencia Artificial Generativa (IA Generativa): Es el tipo del que más se habla debido a los avances demostrados por herramientas como ChatGPT de OpenAI

Ray Guo afirmó en Shenzhen que HONOR fue de los primeros en reconocer el potencial de la IA Generativa por lo que el equipo de desarrollo ya estaba enfocado en implementar “unidades de procesamiento neuronal” antes que nadie.

RAY GUO, Chief Marketing Officer. Honor (Elizabeth Flores)

Esto se ve reflejado en la primera generación de smartphones HONOR Magic Series, revelada en 2017.

“Fuimos los primeros en lanzar un teléfono con un NPU como centro de potencia computacional” Dr. Ray Guo, Chief Marketing Officer (CMO) de HONOR

El uso de inteligencia artificial generativa permite a los dispositivos HONOR reconocer intenciones del usuario a nivel macro así como ofrecer recomendaciones y sugerencias personalizadas.

Al respecto, Fang Fei en Beijing aterrizó la idea de la siguiente manera:

“La inteligencia artificial puede conocerte de forma personal y ofrecer funciones más poderosas; seguir tus intenciones. No es saber qué quieres hacer sino terminarlo” Fang Fei, President of Product Line, HONOR Device Co., Ltd.

A esto se suma el poder combinar las ventajas de diferentes dispositivos conectados en mismo entorno y aprendiendo del mismo usuario. Es decir, con la personalización, la intuición y la protección de la privacidad, los dispositivos conectados pueden desbloquear el potencial de la inteligencia artificial.

HONOR Magic Series con inteligencia artificial generativa se presentó en México en abril de 2024 con dos productos:

HONOR Magic6 Pro

HONOR Magic V2 (plegable)

(HONOR)

HONOR en Shenzhen y Beijing, las dos caras de un todo en el uso de la inteligencia artificial

Mientras que en Shenzhen se encuentra la línea de producción automatizada en un 85% de smartphones, pads y otros dispositivos, en Beijing se encuentran las juventudes interesadas en la innovación y el desarrollo.

Fang Fei, president of product line, HONOR Device Co., reveló que las personas que integran los equipos de trabajo deben tener pasión por la tecnología y formación en disciplinas como química, ingenierías, telecomunicaciones, diseño y hasta sicología.

No obstante, el objetivo de ambas sedes buscan exactamente lo mismo: Cómo usar la inteligencia artificial en los dispositivos HONOR para que sus funciones sean más eficientes y respondan a las necesidades de las personas.

Si bien HONOR tiene un desarrollo propio en hardware desde hace varios años, también cuenta con importantes aliados en software como Microsoft, Google y Qualcomm.

“Uno de los objetivos es crear un ecosistema. No es solo tecnología China, sino lo mejor posible de otros socios para el disfrute de cada dispositivo HONOR” Fang Fei, President of Product Line, HONOR Device Co., Ltd.

FANG FEI, President of Product Line. HONOR (Eduardo Díaz)

Inteligencia artificial, Latinoamérica y HONOR ¿Qué debemos esperar en México?

La filosofía detrás de cada dispositivo HONOR, de acuerdo con Fang Fei es:

“¿Qué problema humano podemos ayudar a resolver? ¿Qué sentimientos puedo experimentar al usar un producto y no otro? La eficiencia es importante, la parte emocional es invaluable” Fang Fei, President of Product Line, HONOR Device Co., Ltd.

Tanto Fang Fei como Ray Guo -en las respectivas sedes de HONOR en Beijing y Shezhen- afirmaron que “sin prisas” México y Latinoamérica serán “testigos de lanzamientos y buenas experiencias” por lo que recomendaron “mantenerse al tanto” de lanzamientos con inteligencia artificial en los próximos meses de 2024.

“El equipo regional de Latinoamérica se encarga de adaptar los productos a las necesidades del mercado. El software también tiene soluciones diferentes de acuerdo a los requerimientos locales. Hay constante retroalimentación de los mercados locales con China para mejorar la experiencia” señaló Fang Fei.