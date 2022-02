Instagram va por Reels con duración de 90 segundos, para continuar en competencia con TikTok y Shorts de YouTube.

De acuerdo a un desarrollador de Ingeniería llamado Alessandro Paluzzi , ha asegurado que entre las actualizaciones de Instagram en videos, estará el aumento de la duración en sus Reels.

Aparentemente, la duración de los Reels de Instagram será desde 1 minuto hasta 90 segundos.

Y aunque no es una información confirmada por el propio Instagram pues no se ha hecho ninguna declaración sobre ello, es muy probable que se haga efectiva.

TikTok continúa liderando el mercado en los videos cortos

Se ha anunciado que los Reels de Instagram están por cambiar su duración de un minuto hasta 90 segundos.

Esto en un intento de continuar renovándose en un mercado de videos cortos en donde TikTok lleva la ventaja.

Aunque la información no ha sido corroborada por Instagram, no sería una locura que sus Reels comenzarán a tener más duración.

Y es que, en comparación con TikTok , esta plataforma que ahora lidera las redes sociales, especialmente entre los jóvenes, puede extender sus videos desde los 15 segundos hasta los tres minutos.

Por lo que tanto Instagram como YouTube han querido emularlo con Reels o Shorts respectivamente.

Duración de los Reels de Instagram (@alex193a / Twitter )

YouTube también hace competencia a TikTok con Shorts

Tras el anuncio de la aparente extensión de tiempo en los Reels de Instagram de un minuto hasta los 90 segundos, Shorts de YouTube no se ha querido quedar atrás en la competencia con TikTok.

Aunque de momento, Shorts de YouTube los cuales duran 60 segundos, aún se encuentran en fase Beta .

Y de momento, son los creadores de contenido quienes pueden acceder a Shorts, al contrario de Reels que está disponible para prácticamente todos los usuarios de Instagram.

No obstante, el que Reels aumente o no la duración en sus videos hasta 90 segundos, no siempre significa que tendrá la misma cantidad de audiencia que TikTok.