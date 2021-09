Parece que este 2 de septiembre no ha sido un buen día para Instagram, la red social ha experimentado múltiples caídas a lo largo del día.

Y no estamos hablando sólo de la mañana o tarde; Instagram ha fallado repetidamente desde el primer minuto de este jueves.

Lo anterior de acuerdo con datos de Downdetector, donde señala que la primera caída considerable se dio alrededor de la 1:30 AM.

Caída Instagram (Downdetector)

Posteriormente Instagram reportó un fallo más pronunciado a las 6:40 AM; fue tal la caída que incluso se salió de los parámetros.

Esto se volvió a repetir a las 2:30 PM y a las 3:10 PM; de momento el servicio supuestamente ya funciona, aunque al revisar registra fluctuaciones.

En nuestro intento por entrar a Instagram nos salió una pantalla de fallo; pero al actualizar, accedimos a nuestra cuenta sin ningún problema.

¿Cuáles son los problemas que reporta Instagram?

Los problemas que han persistido en Instagram durante todo este jueves son 3: Carga del servicio, conexión y problemas con la aplicación móvil.

En general los usuarios de Instagram señalan que su feed no se actualiza, no pueden acceder a su cuenta (escritorio y móvil) y no pueden publicar.

Como mencionamos esto es fluctuante, los problemas van y vienen; de hecho bien podrías no experimentar ninguno de estos si tienes suerte.

Caída Instagram (Especial)

Hasta el momento, Facebook no se ha pronunciado al respecto de lo que sucede con Instagram, pues parece ser el único de sus servicios con afectaciones.

Para como va la tendencia, es probable que durante el resto de este 2 de septiembre, Instagram se mantenga con problemas temporales.

Si eres asiduo a Instagram, lo único que te podemos recomendar es que tengas mucha paciencia con tus publicaciones el día de hoy.

Con información de Downdetector.