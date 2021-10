Grupo de ciberdelincuentes roba 1.4 mdd a usuarios de Bumble, Grindr y Tinder por medio de iOS

Los ciberdelincuentes son cada vez más comunes de encontrar en la red. De hecho, ni siquiera las personas que utilizan las apps para citas se salvan de los robos.

Al menos eso fue lo que dio a conocer la empresa de ciberseguridad Sophos, quien en un informe externó su preocupación, porque los usuarios de Bumble, Grindr y Tinder sufren cada vez más los ataques de los ciberdelincuentes.

En ese mismo reporte, la compañía informática denominó a este tipo de estafa como CryptoRom, ya que es una combinación de engaño romántico con fraude comercial de criptomonedas.

Cabe destacar que la mayoría de estos ataques son para los internautas que utilizan el sistema operativo iOS.

Los ciberdelincuentes utilizan el “Super Signature Services” de Apple, el cual permite que los creadores de aplicaciones seleccionen usuarios para que prueben sus contenidos antes se subir la app a la tienda oficial.

Esta ola de crímenes ha crecido con el paso de los meses. En un principio se tenían reportados robos solo en Asia. No obstante, los actos delictivos han escalado hacía Europa y Estados Unidos, incluso se piensa que puede haber un crecimiento global de este fraude.

¿Cómo estafan estos ciberdelincuentes?

Los ciberdelincuentes eligen usuarios vulnerables que busque una cita romántica o hacer match con su pareja ideal.

Primero se acercan de forma amigable por medio de mensajería. Crean una atmosfera de confianza con el usuario.

Los invitan a instalar una aplicación comercial falsa, la cual tiene dominios de apariencia legitima y soporte al cliente.

Hecha la descarga de la aplicación, los ciberdelincuentes lanzan el cebo y le piden a los internautas hacer una pequeña inversión de dinero en productos y eventos comerciales rentables. Incluso para hacerlos caer, les prestan criptomonedas.

Sin embargo, cuando la victima sospecha y quiere que le devuelvan su dinero, la cuenta se bloquea de manera automática al momento del reclamo.

¿Cómo evitar una ataque de cibernético?

Si uno cuenta con un dispositivo iOS, lo más recomendables es no instalar aplicaciones que no resulten confiables. Para Sophos, lo que se puede hacer es instalar un programa de seguridad como Intercept X for Mobile.

De igual manera, las personas que busquen la máxima protección ante los ciberdelincuentes deben contar con programas en todos sus dispositivos: computadoras, teléfonos y tablets.