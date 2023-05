La inteligencia artificial generó la imagen de una falsa ministra de salud japonesa. Sin embargo, a pesar de no coincidir con la realidad, las publicaciones generaron revuelo en redes sociales, donde se abarrotaron de comentarios.

Las imágenes de la falsa ministra de salud japonesa fue publicada por distintos usuarios de Twitter, una de las publicaciones en ese sentido recibió más de 2 mil retweets, más de 700 citas, 42 mil likes y 4 mil elementos guardados.

El gancho de la imagen es evidente, pues la falsa ministra de salud japonesa aparece en un recinto parlamentario, vestida formalmente, pero con un escote enorme que los usuarios de redes sociales no dejaron pasar por alto.

Algunos de ellos se mofaron de sus representantes federales al comparar a la supuesta ministra de salud con los funcionarios de sus propias entidades. Otros simplemente comentaron la publicación con el GIF de algún personaje.

Ministra de salud de Japón. pic.twitter.com/JPQ4XgW7L4 — Libertario (@QuotesforGoal) May 11, 2023

Japón no tiene ministra de salud, sino ministro de Salud, Trabajo y Bienestar

Sin embargo, Japón no solo no tiene ministra de salud, por lo que queda una vez de manifiesto que estas imágenes fueron creadas con inteligencia artificial. Lo más similar al cargo es el del ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, Katsunobo Kato.

Sin embargo, en comparación con otras imágenes generadas con inteligencia artificial, la falsa ministra de salud confundió a una multitud, no por el hecho de ser funcionaria pública, sino porque realmente parecía una persona de verdad.

Es decir, que los alcances de la inteligencia artificial aún son desconocidos.

La ministra de sanidad de Japón pic.twitter.com/GICQrDf5FX — Jose (@Clasistaferia) May 10, 2023

El es Katsunobo Kato, ministro de Salud, Trabajo y Bienestar en Jaón:

Inteligencia artificial imagina a AMLO, Felipe Calderón y otros políticos como modelos de Balenciaga

La inteligencia artificial hizo a un lado la austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien fue modelo Balenciaga, junto con Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.

AMLO hecho con inteligencia artificial dijo: “Es culpa de la mafia de Balenciaga; respecto a Balenciaga tengo otros datos; fuchi caca, Balenciaga; Balenciaga, no balazos; nos robaron la presidencia, pero no pudieron robarnos Balenciaga”.

“Genaro García Luna no forma parte de Balenciaga” y “Brindo por Balenciaga” fueron las dos únicas frases de Felipe Calderón hecho con inteligencia artificial, pero también hubo referencias icónicas de distintos ex presidentes de México.

“Se cayó el sistema, pero no Balenciaga”, dijo Carlos Salinas de Gortari, “Y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”, agregó como si estuviera tomando protesta, con ese tono de convencimiento que caracterizó su sexenio.

Con más sentido del humor fueron las frases de Enrique Peña Nieto y Vicente Fox: “Infrastrutochor, Balenciaga; Aquí les pregunto: ¿Qué hubieran vestido ustedes?; Tengo una chaqueta Balenciaga, no, menos, como 5″, dice Peña Nieto.

“¿Qué te parece si comes, usas Balenciaga y te vas?”, dice Vicente Fox en referencia a una frase histórica con la que le pidió Fidel Castro, ex presidente de Cuba, que se retirara de una visita diplomática a México después de comer.

La llamada telefónica entre Vicente Fox y Fidel Castro se filtró. Entonces el presidente de México le pidió “básicamente, no agredir a Estados Unidos o al presidente Bush”:

“Ahí te va, ahí te va. Déjame terminar. Que puedas venir el jueves y que participes en la sesión y hagas tu presentación, como está reservado el espacio para Cuba a la una. Después tenemos un almuerzo, un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de Estado; inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado, y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras”. Vicente Fox

Aquí puedes ver a los modelos de Balenciaga, una marca que llegó a oferta una bolsa de basura en 34 mil pesos: