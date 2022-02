Ex empleada de Facebook asegura que sí escuchan tus conversaciones (VIDEO)

Ex empleada de Facebook asegura que sí escuchan tus conversaciones, algo que se ha especulado en internet desde hace un tiempo.

Desde hace un tiempo, se ha observado que la publicidad que aparece en Facebook y otras redes sociales, está bastante relacionada con los gustos e intereses de cada usuario.

Estos a su vez, han resaltado en más de una ocasión que se debería a que las aplicaciones utilizan el micrófono de cada dispositivo para poder escuchar lo que el usuario habla con sus allegados.

Recientemente comenzó a ganar notoriedad el video de una ex empleada de Facebook, quien asegura que sí escuchan las conversaciones de los usuarios con fines estadísticos y de publicidad.

Es importante mencionar que en más de una ocasión Facebook se ha defendido de tales rumores, argumentando que no escuchan por medio del micrófono del dispositivo; sino que se basan en el historial de búsquedas de cada internauta para así poder personalizar los anuncios publicitarios.

No obstante, una usuaria de TikTok salió a decir que Facebook verdaderamente escucha las conversaciones de los demás, y explicó cómo es que lo efectúan.

De acuerdo con la mujer, a quien se le puede identificar con el nombre de usuario @phoenix_elton_andme, ella trabajó un tiempo en Facebook.

Destaca que la usuaria omitió el nombre de la empresa, refiriéndose a ella únicamente como “la red social más grande del mundo”, por lo que los demás seguidores no tardaron en interpretar que se trataba de la red social creada por Mark Zuckerberg.

De acuerdo con la mujer, trabajó en una sección de operaciones dentro de la compañía durante dos años, por lo que puede confirmar que verdaderamente escuchan lo que los usuarios dicen.

Como era de esperarse, las aseveraciones de esta usuaria generaron una gran polémica en torno a la situación; además de que no faltó quien le realizó todo tipo de preguntas al respecto.

Fue de ese modo que, en otro video, la misma mujer explicó que “no es como que haya gente escuchando todo lo que dices, sino que hay un sistema que se encarga de registrar las palabras clave que se mencionan durante una charla y posteriormente clasificarlas en gráficas”.

“En realidad no hay gente escuchando las conversaciones, no es tan espeluznante; es espeluznante, no me malinterpreten, pero es un sistema de escucha. Hay computadoras con el sistema que están escuchando frases o palabras clave”

Usuaria de TikTok