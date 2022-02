Facebook e Instagram cerrarán en Europa si no le permiten transferir datos de sus usuarios a EU

Facebook e Instagram amenazaron con cerrar sus plataformas en Europa si no pueden transferir los datos de sus usuarios a Estados Unidos (EU), donde se encuentra su sede.

Así lo denunció advirtió Meta, propietaria de Facebook e Instagram, en un informe presentado a la Comisión de Seguridad e Intercambios de EU.

El documento aborda la problemática a la que se enfrentan Facebook e Instagram en términos de publicidad, por las normativas sobre la transferencia de datos de usuarios entre países.

Facebook nos mintió: Avatares del Metaverso no lucen como prometió Mark Zuckerberg

En julio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia que anuló la normativa que regulaba la transferencia de datos de usuarios entre países.

En lugar del estatuto denominado ‘Privacy Shield ’, entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) comunitario.

Entre otras cosas, esta regulación prohíbe a las empresas procesar los datos de los ciudadanos europeos fuera de la Unión Europea.

La situación habría provocado tan graves afectaciones a Meta, fundada por Marc Zucakerberg, que advirtió en su informe:

“Si no podemos transferir datos entre países y regiones en los que operamos, o si tenemos restricciones para compartir datos entre nuestros productos y servicios, esto podría afectar a nuestra capacidad para brindar nuestros servicios, la forma en que brindamos nuestros servicios o nuestra capacidad para orientar los anuncios”

Meta espera llegar a un nuevo acuerdo con las instituciones de la Unión Europea este 2022 para que la transferencia de datos con EU vuelva a ser legal.

En caso contrario, la dueña de Facebook e Instagram ha amenazado con el cierre de algunos de sus servicios más populares.

“Si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlánticos y no podemos seguir confiando en las SCC [Cláusulas contractuales estándar] o confiar en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a los Estados Unidos, probablemente no podamos ofrecer un número de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa”

Meta, empresa dueña de Facebook e Instagram