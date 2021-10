80 millones de mexicanos quedaron incomunicados por caída de Facebook, WhatsApp e Instagram

México. - Este lunes 4 de octubre, Facebook y otras aplicaciones como WhatsApp e Instagram se cayeron afectando la comunicación de millones de usuarios en México y todo el mundo.

El portal Downdetector, fue cerca de las 10:30 horas de este día (hora central de México), cuando usuarios comenzaron a reportar fallas en las plataformas.

Las fallas en las plataformas de comunicación, dejaron parcialmente incomunicados a cerca de 80 millones de personas en México.

Así se establece debido a que datos de la firma Statista refieren que México, durante 2020 hubo un total de 80.9 millones de usuarios de WhatsApp en el país, por lo cual se estima que dicha cantidad se mantuvo parcialmente incomunicada.

Facebook (Unsplash)

Usuarios habrían sufrido nomofobia durante caída de plataformas

Aunado a lo anterior, la firma KIO Networks señala que ante la ausencia de los servicios, algunos de los usuarios afectados habrían padecido nomofobia.

La condición, destaca la empresa, consiste en el miedo irracional que los usuarios no tienen cuando no están cerca de un smartphone o no se encuentran comunicados por medio de Internet.

Asimismo, la firma expone que la caída de los servicios, reafirma la importancia de que todas las organizaciones, de todos los tamaños y giros, cuenten con la infraestructura y soluciones tecnológicas para hacer frente a estas contingencias.

Uso del teléfono celular. (SDPnoticias.com)

Empresas en México aún no tienen acceso a tecnología

Al respecto, la firma KPMG apunta que en México, muchas empresas aún tienen un acceso y entendimiento limitado de la tecnología.

Lo anterior debido a que casi la mitad (47%) está en etapas iniciales de innovación y menos de 5% cuenta con un nivel de innovación maduro, enfocado en la mejora continua.

Servicios de la Nube aumentarán durante los siguientes años

Por otro lado, los servicios de Nube, de acuerdo con Gartner, se prevé que para 2025 el 55% de las grandes organizaciones en el mundo implementarán una estrategia única.

Actualmente casi la mitad de las organizaciones (46%) están utilizando la Nube para optimizar sus operaciones y reducir sus tiempos de inactividad.

En el caso de la ciberseguridad, que es la razón de caídas de grandes sistemas como los de hoy, un estudio indica que representa un fuerte impacto económico.

El Panorama del ecosistema de ciberseguridad de Endeavor, PayPal y KIO Networks, de Sergio Rosengaus, refiere que en los últimos 5 años los 100 ciberataques más importantes representaron un impacto económico de $18 mil millones de dólares en pérdidas.

Además, en febrero de este año se registraron 15 millones de estos ataques en México y en los primeros ocho meses del año los datos son iguales que el total visto en el 2020.

KIO Networks organizará debate en México sobre la transformación digital

Por lo anterior, en octubre llegarán a México especialistas y las mentes más brillantes para abordar estos y más temas relacionados con la transformación digital.

KIO Networks organizará un debate entre Uri Levine, cofundador de Waze y Adam Greenfield, autor de Radical Technologies, en el que empresas mexicanas podrán identificar su camino hacia la transformación digital.

En este evento llamado Think & Transform, acudirán los CEOs de las principales empresas en el país para compartir su experiencia en este camino a la transformación digital.

El índice de Transformación Digital de Dell Technology, indica que México experimentó en 2020 un avance muy importante respecto a la transformación digital.

El 52% de las compañías encuestadas se consideraron parte de la categoría “adoptantes digitales”, es decir, organizaciones que ya se encuentran invirtiendo en innovación.