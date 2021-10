Caída de Facebook, Whatsapp e Instagram podría ser sabotaje interno

Ante la caída de Facebook y todos sus servicios, se ha comenzado a sospechar que se trataría de un trabajo interno, sobretodo por todo los que se ha desatado a su alrededor.

Al momento, las 3 PM del 4 de octubre; Facebook habría perdido su registro en directorios de internet; al grado que el dominio ya se estaría vendiendo en Domaintools.

Asimismo, trabajadores de la compañía señalan que no pueden entrar a sus oficinas porque las llaves electrónicas no funcionan, por lo que no pueden evaluar los daños.

Facebook en venta (@AlertaNews24)

Caída Facebook (@sheeraf)

Estaba hablando por teléfono con alguien que trabaja para FB que describió a los empleados no pudieron ingresar a los edificios esta mañana para comenzar a evaluar el alcance de la interrupción porque sus credenciales no funcionaban para acceder a las puertas. Sheera Frenkel

En otras palabras, Facebook y todos sus servicios no pueden volver a la normalidad porque literalmente no hay nadie trabajando en resolver los problemas.

Esto ya ha provocado que Facebook pierda 160 mdd (3.2 mil mdp), siendo la peor pérdida que ha experimentado la empresa en toda su historia.

Pero esto no sería algo que se dio de la noche a la mañana, sería una seguidilla luego de que se dieran a conocer documentos internos de Facebook.

El declive de Facebook habría comenzado con Frances Haugen y ‘60 Minutos’

Desde hace mucho tiempo Facebook ya estaría en la mira de múltiples personas por polémicas de robo de información e intervención en eventos políticos.

Sin embargo, la actual crisis de Facebook se habría desatado por la extrabajadora Frances Haugen y el programa ‘60 Minutos’.

Frances Haugen reveló varios datos alrededor de cómo funciona Facebook en sus entrañas, señalándola como una de las compañías más perversas actualmente.

Entre otras cosas mencionó que Facebook busca más que nada hacer dinero de cualquier manera posible, ya sea explotando el mercado infantil o divulgando noticias falsas.

Menciona que en realidad no se filtran gran parte de los contenidos dentro de la red social, de hecho se incentiva a los trabajadores a no hacerlo.

Los algoritmos dentro de Facebook operan para que siempre se muestren publicaciones que provocarán una reacción negativa en la gente.

Asimismo señaló que se sabe que Instagram, empeora la salud mental de las personas, con ideas erróneas del estilo de vida “perfecto”.

Se sabe dentro de Facebook que la influencia de Instagram en menores de edad provoca una mayor incidencia en el suicidio y desordenes alimenticios.

Para finalmente señalar que Facebook sí ha tenido intervención política, pues fue responsable de la disolución del departamento contra la desinformación política de Estados Unidos.

Además de que insta a partidos políticos de Europa para hacer propaganda negativa en Facebook.

La entrevista de Frances Haugen y ‘60 Minutos’ acerca de Facebook se pudo ver en la última semana de septiembre.

Sin embargo, sale a relucir que se público en el canal de ‘60 Minutos’ en las últimas horas del 3 de octubre y primeras de este día 4.

Coincidiendo con lo que sería la mayor caída de Facebook y sus servicios en toda su historia, algo que para muchos resulta por demás curioso.

Facebook se habría sacado ella misma de internet

La teoría de que esto podría ser algo interno se refuerza con las declaraciones de Diego Suárez, director de Tecnología de Transparent Edge Services, a Huffingtonpost.

Suárez señala que Facebook se habría sacado sola de internet, esto al retirar las rutas BGP relacionadas a todos los servicios de la compañía.

Las BGP básicamente son los canales donde los routers envían la información a todos los canales y servidores del mundo; es decir, lo que permite acceder a los portales web.

Facebook retiró por causas aún desconocidas sus rutas del sistema de anuncios BGP, sacándose a sí mismos de Internet. Esto provocó que los propios servidores DNS de Facebook, que traducen los nombres de dominio a direcciones IP, fuesen inaccesibles a todo el resto de la red, con la consiguiente caída de todos sus servicios. Si por lo que fuera, Facebook decidiera un día retirar su negocio de Internet, este es el camino que debería seguir. Diego Suárez, director de Tecnología de Transparent Edge Services

Al retirar las BGP sin previo aviso, los servidores de Facebook se bloquearon a sí mismos, impidiendo que el resto de internet pudiera acceder a ellos.

Esto trajo la caída de todas sus aplicaciones y servicios, en otras palabras, Facebook dejó de existir de un momento a otro.

No fue un problema de saturación o ataque DDoS, simplemente Facebook cerró su puerta a internet y no la ha vuelto a abrir hasta este momento.

Hay que mencionar que eso sólo lo pueden hacer ingenieros ligados a Facebook o alguien con un conocimiento casi ilimitado de redes tecnológicas.