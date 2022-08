No seas indiscreto aquí te damos 2 tips que te resultará fáciles y efectivos para ver estados de WhatsApp sin que se den cuenta.

La privacidad en la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp cada vez tiene más candados de seguridad.

Lo que resultan puntos a favor para los usuarios de WhatsApp, aunque por otra parte esto resulta evidenciarlos a la hora del skalter.

Y pese a que no siempre es parte del lado tóxico que todos tienen, existen muchos usuarios a los cuales les gustaría ver estados de WhatsApp sin que se den cuenta.

¿Cómo ver estados de WhatsApp sin que se den cuenta? 2 tips para ser discreto (Especial)

2 tips para ser discreto y ver estados de WhatsApp sin que se den cuenta

Si eres de los que les gustaría ver estados de WhatsApp sin que se den cuenta, aquí te damos 2 tips para ser discretos.

Aunque no lo creas existen dos simples y sencillas formas de ver estados de WhatsApp sin que se den cuenta:

A través de la configuración propia de WhatsApp

Un explorador de archivos

El primer tip para ver estados de WhatsApp sin que se den cuenta y ser discreto es tan fácil que solo tendrás que realizar 3 sencillos pasos desde la propia aplicación de mensajería.

Eso sí antes de los paso a seguir en este tip, deberás tener la más reciente actualización de WhatsApp instalada en tu equipo y luego seguir estos pasos:

Entrar en Configuración Click en Privacidad. Desmarcar la opción Confirmación de lectura

Esta configuración en WhatsApp no solo sirve para que las palomitas de tus mensajes no tengan el color azul, sino también para que no se vea el registro de haber visto un estado.

Aunque sí tendrás que tomar en cuenta un pequeño detalle, pues tendrás que esperar 24 horas según el horario del estado de WhatsApp antes de volver a configuración y marcar confirmación de lectura.

Ya que de hacerlo se verá que pasaste por los estados del usuario de WhatsApp que no querías que se enterara.

El segundo tip es usar un explorador de archivos aunque resulta ser un poco rebuscado, esta otra opción es igual de viable para ver estados de WhatsApp sin que nadie se de cuenta, pero la cual solo está disponible para usuarios de equipos Android.

Por lo que para este tip para ver estados de WhatsApp sin que se den cuenta deberás seguir los siguientes paso:

Descargar un explorador de archivos ( FX File Explorer, ES File Explorer, Astro Administrador de Archivos) Abrir explorador de archivos Ve a la memoria interna de tu equipo Abril carpeta WhatsApp Marcar opción Mostrar archivos ocultos Abrir cartera Statuses Dentro de esta carpeta estarán los estados compartidos de WhatsApp.

Con estos pasos podrás ver los estados sin que sin que se den cuenta, aunque es importante aclarar que los estados que sean de texto, no estarán disponibles en esta opción.