BeReal es una app y red social que ha comenzado a llamar la atención en este 2022, debido a manejar un concepto contrario a otras aplicaciones sociales, incluida TikTok, que ya le está copiando.

Y es que BeReal se basa en captar momentos “auténticos”, más allá de fotos o videos editados; la base de esta red social es que todo sea espontáneo y no haya nada preparado.

Como podrás imaginar, BeReal no cuenta con herramientas de edición ni nada de eso, pues todo se centra en captar las cosas en el momento, contrario a TikTok o Instagram.

Probablemente esta pequeña explicación de BeReal te genera dudas, es por ello que a continuación te daremos una guía para que entiendas mejor lo que es.

BeReal (BeReal)

¿Cómo descargar la app BeReal en Android?

BeReal está disponible para los principales sistemas operativos de teléfonos móviles. Para descargarla en Android sólo tienes que seguir estos simples pasos:

Ve a la PlayStore en tu dispositivo Android En la barra de búsqueda pon BeReal Elige el primer resultado que sale y presiona “Instalar” BeReal se descargará e instalará en cuestión de un par de minutos, pues apenas tiene un peso de 22 megas.

Una vez hecho esto podrás usar BeReal en tu dispositivo. No se menciona que versión de Android necesitas; pero recomendamos tener actualizado tu dispositivo.

¿Cómo descargar la app BeReal en Apple?

BeReal también está disponible para dispositivos iOS de Apple; la manera de descargarla es similar a Android.

Ve a App Store de tu dispositivo móvil Usa el buscador y pon BeReal Elige el primer resultado y presiona “Obtener” BeReal tardará un poco más en descargarse e instalarse, pues para iOS pesa 60 megas

Toma en cuenta que BeReal te pide que tengas iOS 14 por lo menos para funcionar en dispositivos de Apple.

¿Cómo funciona BeReal?

Una vez que descargues e instales BeReal, se te pedirá crear un usuario y vincular la aplicación a tu número telefónico.

Asimismo, se te pedirá que tengas activadas tus notificaciones, debido a que esto es gran parte de la experiencia de BeReal.

BeReal te mandará una notificación en cualquier hora del día de manera aleatoria, donde te pedirá que compartas una foto de la cámara trasera y la delantera.

Cuando tomes la foto con la cámara trasera, BeReal automáticamente te tomará una selfie, para tener tu perspectiva y lo que estás viendo.

BeReal funcionamiento (BeReal)

La foto debe de ser tomada en el momento en que BeReal lanza la notificación, tendrás dos minutos para hacer tu publicación.

Si bien puedes compartir las imágenes después, BeReal dará a conocer cuánto tiempo “extra” pasó antes de que tomaras las fotos.

Como ya mencionamos, no hay herramientas de edición en BeReal; el punto es hacer tomas inmediatas y espotaneas.

Esta publicación la podrás compartir también en otras redes sociales como Instagram o Twitter, en TikTok no debido a que no se trata de videos.

BeReal funcionamiento (BeReal)

BeReal también te dará acceso a un muro donde puedes ver las fotos de tus amigos y de otros usuarios.

Aquí podrás mandar solicitudes de amistad; pero no podrás mandar mensajes. BeReal no tiene esa función. No obstante, sí puedes comentar y poner emojis.

¿Cómo poner BeReal en privado?

Originalmente BeReal no tenía opción de privacidad; sin embargo, la versión actual ya cuenta con esta.

Para activar tu perfil privado de BeReal, sólo debes de hacer lo siguiente:

Abre BeReal

Localiza los puntos suspensivos en la parte superior de la pantalla (...)

Presiónalos para que se despliegue un menú

Ahí se te dará la opción de tener un perfil público o privado

Si activas la opción de privacidad, sólo tus contactos podrán ver tus publicaciones diarias y a la inversa; siempre y cuando hayas hecho un post en el día.

Si no compartiste nada, no podrás ver sus actualizaciones; si ellos no publicaron nada ese día, tampoco podrán ver tu foto del día.