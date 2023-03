Se creyó la mayor cazadora de ofertas en Walmart al quererse llevar dos carritos de ropa, pues aseguraba que el letrero decía que tenía precio de ceros.

Un video difundido por ‘El gatito informador’ de TikTok, mostró como unos clientes en Walmart querían llevarse mercancía gratis, pues aseguraban que el letrero decía ceros.

Sin embargo, esto no solo llevó a que la propia cajera se riera en su cara, sino que en redes sociales ya los llaman hambreados y les recuerdan que existe el código de barras.

En TikTok ya surgió el video de dos personas que llegan a Walmart con dos carritos abarrotados de ropa, exigiendo les respeten el precio de ceros que tenían las prendas.

Según se entiende en el video, las personas vieron que mostradores de ropa en Walmart, tenían el letrero de que estaba en ceros, por lo que decidieron tratar de llevarse las prendas.

Incluso las personas tomaron foto a los mostradores con los letreros que decían ceros, sin embargo, la jugada no pasó como esperaban.

Aunque en un principio la cajera se quedó pensando por lo que las clientas le estaban argumentando, después hasta terminó riéndose en su cara.

La cajera de Walmart le aseguró que ese letrero no puede ser válido porque ella -la clienta- u otra persona “pudieron cambiar el letrero a ceros”, además de que no tenía código de barras para identificar.

“Sí, pero no te puedes llevar una mercancía que tiene ceros, porque no te están poniendo el precio. No señorita, o sea, alguien le puso los ceros o ustedes, cualquiera le puede cambiar los ceros, como no fue usted. Cualquiera le puede cambiar el número”.

Cajera de Walmart.