Una joven confesó que por realizarse un remedio de TikTok le provocó una perrilla. No obstante, eso no fue lo peor porque acabó en el hospital en cirugía.

Mediante un storytime, la usuaria @entre_letrasea- una creadora de contenido que habla de libros- narró lo que sufrió por seguir consejos de TikTok.

Su historia se ha hecho viral y demuestra que no siempre toda la información que circula en la red social de video cortos es confiable.

Remedio de TikTok le provocó una perrilla y acabó en el hospital en cirugía (@entre_letrasea / TikTok)

Se hace un remedio de TikTok que le provocó una perrilla y termina operada del párpado

De acuerdo con el testimonio de esta joven, ella tenía pocos conocimientos sobre maquillaje, por lo que decidió hacerle caso a una chica en TikTok y sus consejos.

Quien recomendaba desmaquillarse con aceite comestible de coco. En un primer momento, el remedio parecía funcionar y se sintió feliz porque según ella era natural.

Así que decidió usarlo todos los días. Cada vez que ella se ponía rímel en las pestañas, se lo quitaba con aceite de coco.

No obstante, asegura en su TikTok, para diciembre del 2022, le salió una perrilla terrible que con el paso de los días se veía peor.

Remedio de TikTok le provocó una perrilla y acabó en el hospital en cirugía (@entre_letrasea / TikTok)

Según el testimonio de la chica, su error fue que nuevamente acudió a TikTok para encontrar un remedio que le quitara la perrilla.

Hecho que derivó en que durante 6 meses tuviera la perrilla y tuviera que pedirle a su mamá que la llevara al médico.

En su primera visita al doctor, este le aseguró que no había problema con la perrilla, ya que sólo debía exprimirse como si fuese un grano.

No obstante, ese diagnóstico no fue acertado porque le dolió muchísimo y no solucionó nada, por lo que se quedó un tiempo más así con su ojo.

Remedio de TikTok le provocó una perrilla y acabó en el hospital en cirugía (@entre_letrasea / TikTok )

Un segundo médico al ver su ojo, de inmediato le recomendó que se operara porque todo lo que se había echado en el ojo había complicado la extracción de la perrilla.

Para finalizar su storytime, esta chica aseguró a sus seguidores que no hicieran caso a remedios de TikTok, ya que aunque parece que si sirven pueden traer problemas más adelante.

Así reaccionaron a la joven que por seguir remedio de TikTok se provocó una perrilla y terminó en cirugía

Los usuarios que ya conocen el storytime de la chica que acabó con una operación de párpado por seguir un remedio de TikTok, han dado su opinión al respecto.

Hubo quien criticó que haya gente en TikTok dando consejos sin saber los problemas de salud que pueden causarle a otras personas.

Por eso, una usuaria recomendó limpiar todo el residuo del aceite y usar agua micelar para desmaquillarse.

Otra cibernauta aprovechó para narrar que le había pasado algo similar y unos más aseveraron que han usado aceite de coco sin ningún problema.