Un video compartido en la cuenta de TikTok ‘@melon.heart09′, muestra el momento en el que un ratero sube a un camión y le esconden todo lo de valor.

Con casi 41 millones de reproducciones en TikTok, el clip revela al ratero yendo directo hacia una de sus víctimas, lo que hace que el resto aproveche para esconderle todo lo de valor.

En muy corto tiempo, una mujer logra guardar su mejor teléfono debajo del asiento y entregarle al delincuente el viejito.

Y mientras el ratero forcejea con una joven a la que intenta quitarle su mochila, el conductor se quita sus audífonos para guardarlos entre sus pantalones.

Le esconden todo a ratero (TikTok)

Finalmente, según muestra TikTok, el ratero termina bajándose del camión con nada más que un celular viejo y su dignidad por los suelos .

Incluso, hubo un pasajero al que parece que el ratero ni siquiera notó pero este interpretó a la perfección el papel de hombre invisible; sin moverse ni parpadear pasó desapercibido.

Así se burlaron en TikTok del ratero más tonto del mundo

En TikTok se hizo viral un video que muestra al ratero más tonto del mundo, fallando durante un asalto en el que sólo logró llevarse un celular viejo.

La torpeza del delincuente fue fuente de vida para miles de usuarios de la red social, que entre mofas comentaron en TikTok:

“Volteas a ver a cualquier pasajero y cada uno hizo algo épico”.

“La señora aplicó la de Quackity con el Nokia”.

“Yo del susto entrego el bueno y guardo el viejo; la señora actuó rapidísimo”.

“Un cel pa que te lo roben y el otro es el bueno”.

“El chófer humildemente guardando sus auriculares Versace”.

“El chavo de atrás: He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto, que me vuelvo invisible a sus ojos”.

¿Dónde se produjo el asalto fallido viral en TikTok?

El ratero más tonto del mundo llevó a cabo el peor de sus asaltos, ya que no se llevó nada más que un teléfono viejo.

El video es de lo más viral en TikTok, con más de 40 millones de reproducciones y se grabó en Brasil.

Aunque no existe certeza de la fecha, se cree que se trata de un ratero sin experiencia llevando a cabo su primer asalto.

“La señora: Mijo antes de que usted viniera yo ya iba”, “Se puede hacer una serie de cada persona” y “El de atrás: si no me muevo, no me ven”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.