En TikTok, se ha hecho viral la historia de una joven de Estados Unidos que hizo que su novio infiel le pagara con una operación estética.

A través de un dúo en TikTok, respondiendo a “Cuando lo cachas siendo infiel y él pregunta: qué puedo hacer para arreglarlo”, fue que la chica traicionada expuso su caso.

Explica que cuando descubrió la infidelidad de su pareja, le dijo que a pesar del engaño seguiría viéndolo con una sola condición: que le pagara una operación estética de nariz.

Le aseguró a su novio que la razón de que pidiera ser recompensada con una cirugía era que él le había provocado muchas inseguridades en ella y que además no quería desperdiciar su tiempo.

Joven descubre infidelidad de su novio y lo obliga a pagar operación estética (@userg01728011 / TikTok)

Ante tal solicitud, el novio infiel aceptó y cubrió los gastos necesarios para que su pareja pudiera retocarse la nariz por medio de un procedimiento quirúrgico.

El testimonio de la joven concluye mencionando que su novio volvió a serle infiel con otra personas, motivo por el cual ella considera que valió la pena pedirle una operación estética de nariz.

Este video de TikTok, ya tienen acumuladas 2.1 millones de visualizaciones y ha sido comentado en más de 1,500 ocasiones.

Su novio es infiel pero ella le hace pagar con una operación estética; usuarios en TikTok aplauden su decisión

El TikTok de la joven que descubrió a su novio infiel y le hizo pagar la traición con una operación estética cuenta con varias reacciones.

“Nunca quise que me engañaran tanto como ahora” ,“Chica qué inteligente eres”, “Esta vez juega con él” o “La reina” son tan solo algunas de las opiniones que ha recibido la chica engañada.

Incluso hay usuarios que le dicen que debería de haber aprovechado más la situación para sacar el doble de dinero por el engaño sufrido.

Reacciones a la mujer que pidió una operación estética a su novio infiel (@userg01728011 / TikTok)

También en este TikTok hubo algunos testimonios de mujeres que vivieron infidelidades y cómo sus parejas les daban regalos para no hacerse responsables emocionalmente de sus errores.

“Mi ex me engañaba y constantemente me regalaba cosas. Ahora, cuando mi novio actual me regala algo, lo pienso demasiado, pero creo que no me está engañando”, escribió una usuaria.

Otra internauta le pidió a la chica del TikTok que mostrara un antes y después de la operación para corroborar que fuera verdadero que se le pagaron la operación de nariz.