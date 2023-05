Un señora con voz de Mickey Mouse saltó a la fama en TikTok tras negarse a pagar por un golpe que presuntamente le dio a un auto en la vía pública.

El video fue compartidp en diversas cuentas, pero donde escaló más fue en el_gatito_informador, donde a los internautas no se les pasó que la voz de la señora se pareciera a la de Mickey Mouse.

En él, se aprecia a la mujer nerviosa por los comentarios del joven que le reclama mientras la filma exigiéndole que le pague.

Señora con voz de Mickey Mouse (TikTok)

Golpea a un auto y se niega rotundamente a pagar el golpe

La señora con voz de Mickey Mouse que ya es viral en TikTok, se llevó severas críticas por negarse a pagar el golpe que le habría dado a un auto.

“Porque no, la verdad no te voy a pagar... No, porque no, nada más”, dijo al hombre que le reclamaba.

Pero curiosamente, el video no se divulgó tanto por esta acción, sino por la voz de la señora, misma que muchos catalogan idéntica a la de Mickey Mouse, personaje representativo de Disney.

Lo peor, es que le ofrece a la víctima 50 pesos y cuando esta le dice que no le está limosneando y que grabará sus placas, sale corriendo.

Mueren de risa en TikTok por señora con voz de Mickey Mouse

Ni el que se haya negado a pagar el golpe que le dio a un carro peso tanto como su voz de Mickey Mouse.

En TikTok, miles de internautas no pudieron parar de reír con la señora que bien dicen, podría doblar a este famoso personaje.

Aquí algunos de los comentarios:

“No quiso pagar porque ella lo va a arreglar con una mouskherramienta misteriosa”.

“Háblale a Walt Disney”.

“Ni me concentro en el chisme por imaginarme a Mickey Mouse”.

“No entiendo por qué leo todos los comentarios con la voz de Mickey Mouse”.