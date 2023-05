Nuestro amigo “Cortalitos” de TikTok quiso compartir un video de la buena suerte que tuvo al momento de comprar una paleta Magnum.

En el video de TikTok menciona que desde que agarró la paleta Magnum la sintió extraña, más pesada y grande que lo normal; incluso parece que tenía “dos palitos”.

Lo cual le hizo pensar que hubo una equivocación en el empaquetado y en lugar de tener una paleta, había dos en la envoltura.

Cosa que comprobó al momento de abrirla en su casa, donde se puede ver que hay dos Magnum pegadas, de ahí que se sintiera tan “gorda” la paleta.

Aunque con esto se acaba de gastar toda la suerte de un año.

TikTok envidia la suerte del video de la Magnum doble

Ante la suerte de “Cortalitos” con la Magnum doble, muchos en TikTok reaccionaron al video envidiando un poco su suerte, además de compartir algunas historias parecidas.

Podemos ver comentarios en TikTok como “me di cuenta lo mucho que quería una doble Magnum”, en relación a lo que vemos en el video.

Otra persona mencionó que “un día compré unos Takis y estaban llenos”, burlándose del hecho que las papas y frituras vienen casi vacías.

Aunque también hubo quien menospreció el golpe de suerte asegurando que “nada le gana a cuando te salían 2 tazos en las papitas”.

Comentarios a la Magnum doble de TikTok (Especial)

¿Por qué hay Magnum doble como la del video de TikTok?

Más allá de la buena suerte de “Cortalitos” en TikTok con su Magnum doble, hay quienes se preguntan por qué pasa lo del video.

Es decir, que a veces salga paletas dobles o golosinas con más producto que el normal, pues muchos quisieran que les tocaran Magnum doble.

Esto se debe al empaquetado y elaboración automatizada de los productos; las máquinas son las que hacen la mayor parte del trabajo con las botanas y dulces.

Rellenan de manera automática los empaques con la cantidad exacta que cada uno de estos envoltorios debe de llevar.

No obstante, al no tener un control de calidad “humano”, no se sabe cuando sucede algo externo que altere la naturaleza de las paletas, papas y demás.

Como por ejemplo, que una paleta Magnum sea doble; la máquina lo registra como algo normal y lo envuelve sin retirarlo de la cadena de producción.

Al final, dependerá de tu suerte si te topas una paleta gigante como la del video de TikTok.

Con información de TikTok.