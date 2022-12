A través de TikTok un papá compartió el momento en que le regaló un PS5 a su hija pequeña, pero al parecer él la jugará primero.

El usuario @elalikun publicó un video donde se observa a su hija abriendo un regalo de navidad.

En padre justificó el regalo bajo el argumento de que su niña de 2 años le habría pedido un PS5 de regalo.

En su video de TikTok el papá explica que su hija todavía no sabe hablar bien, pero él afirma haber interpretado que ella al decirle “pey”, estaba pidiendo una PS5.

Video de TikTok (Tomada de video/@elalikun)

El papá pidió estar atento a interpretar las señales de los hijos

Al finalizar su video de TikTok el papá dio un consejo a los padres de familia para que tengan esta atención a sus hijos.

De manera sarcástica en su video menciona que como padre se debe estar atento a interpretar las “señales”.

Sin embargo, el padre dijo que ya cumplió con su parte de comprarle un PS5 a su hija, pero él lo jugará unos años para asegurarse que todo esté bien.

Cabe aclarar que el padre le jugó una mala broma a su hija, pero aún así se nota que la niña recibirá ese regalo esperado más pronto de lo que parece.

Video de TikTok (Tomada de video)

¿Qué dicen los usuarios de TikTok sobre el papá y el regalo para su hija?

A través de los comentarios los usuarios han comentado acerca del video de TikTok.

Diversos usuarios han hecho diversos comentarios sarcásticos y hasta algunos se tomaron con buen humor el momento.

“A mi mi hija que aún no nace también me la pidió y se la compre de una vez”, “Excusas excusas”, “Yo aún no tengo novia y ya le compré a mi niño el xbox series s”, “2 años y sin hablar ya sabe lo que quiere, que buen padre”

“Yo no tengo hijos ni planeo hasta unos años pero igual ya le compre su play 5″, “recién nazco y mi bisnieto me la pidió y yo se la compré”, “Mi hija de dos meses en el vientre me pidió un iPhone 14 y una play 5 y se la compré de una vez”.

El video del papá ha recibido más de 720 mil visualizaciones en TikTok.