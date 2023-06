En redes sociales se ha hecho viral el video de un presentador de televisión que se quiso lucir despidiendo a un empleado en vivo y él quedó mucho peor.

Los hechos ocurrieron durante la transmisión en vivo del certamen de belleza Miss Perú 2023 y fueron protagonizados por el conductor Andrés Hurtado.

El famoso presentador del programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, quien no tuvo escrúpulos para evidenciar frente a las cámaras del concurso a su empleado.

Sin embargo, no esperaba que las cosas le salieran mal y quedara mucho peor ante el público que lo observaba.

El presentador Andrés Hurtado despidió a su empleado en pleno programa de Miss Perú 2023, por un error de dedo en una tarjeta donde venían las preguntas a las concursantes.

En el video -que se ha hecho viral- se ve cómo el conductor hace una pregunta a una participante: “¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?”.

Sin embargo, dicho cuestionamiento no fue entendido por la concursante y desató la furia del conductor, que de inmediato llamó al productor del show para regañarlo.

“Yo frente al país no voy a quedar mal como conductor”, aseguró Andrés Hurtado mientras exhibía frente a las cámaras el error, aunque él también quedó mal porque no leyó bien la pregunta.

Fue tal el enojo y la manera en que quiso lucirse este presentador, que en pleno programa corrió al empleado diciéndole lo siguiente:

“Me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así. Yo soy quien da la cara, las concursantes están al frente y te pido por favor, me gustaría que des un paso al costado como productor del programa Sábado con Andrés. Deja tu puesto a uno de los chicos...acá las cabezas se cortan inmediatamente, no lo puedo permitir.”

Andrés Hurtado