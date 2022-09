Se pusieron pañal para asistir al concierto de Dua Lipa y compartieron su idea a través de un video de TikTok.

El usuario jiramgarciar junto con su amiga compartieron un video donde cuentan su experiencia usando pañal para evitar que perdieran su lugar durante el concierto de Dua Lipa en CDMX. El resultado se ha viralizado en la red social.

En el video ambos amigos compartieron que compraron pañales para adulto, a fin de evitar ir al baño y perder su preciado lugar.

El experimento se ha viralizado en TikTok y ha recibido más de 3.1 millones de visualizaciones y más de 251 mil 300 me gusta. Sin pena decidieron comparten este tip para los asistentes a los conciertos.

¿Qué dicen los usuarios de TikTok sobre los asistentes al concierto de Dua Lipa?

No hay duda de que la idea para ambos amigos sonaba bien en su cabeza, pero pese a lo que digan los demás ellos confirman en TikTok que la idea sí sirvió.

El video de los asistentes que se pusieron pañal para ir al concierto de Dua Lipa ha generado todo tipo de comentarios. Algunos se han burlado de sus extraños métodos para aguantarse las ganas de ir al baño.

“Jajajajaj pero si quedaron bien lejos, pudieron ir al baño y regresar a su lugar sin problema”, “JAJAJAJA, buen tip, primera en comentar”, mencionan los usuarios.

Comentarios (Captura de pantalla)

Otros han dicho que quizás aplicaran esa idea de ponerse pañal para algún concierto y lo han externado abiertamente al público en TikTok.

“Necesito aplicarlo, soy la miona3000″, “Ya me vi todo miaaaado pero cantando con Miley C. en el corona capital”, “Claro que lo haré para Daddy Yankee”, “¿Que se siente amiga?, yo lo he pensado pero aun no me atrevo”, se lee en la parte de comentarios.

Usar pañales para conciertos no es nuevo

A través de YouTube una creadora de contenido compartió a los usuarios de internet cómo pueden usar pañales para evitar ir a los baños públicos.

En el video incluso se dan algunos consejos de cómo se pueden usar discretamente y con que tipo de pantalones funcionan mucho mejor y los usuarios de la plataforma de videos han agradecido sus consejos.

La mayoría ha confirmado que las largas filas en los baños pueden ser desesperantes y la idea resulta una gran alternativa.