Un perro sufrió las consecuencias después de que su dueña le tirara un vaso de leche. El momento se viralizó en TikTok.

La usuaria @emiliegbille estaba bebiendo un vaso de leche, pero al parecer a su perro se le antojo y de repente ella lo tiró por accidente.

El vaso de leche se derramó encima de la cara del perro y el animal dio unos pasos atrás en señal de miedo.

Por otro lado, el video de TikTok ha recibido más de 2.5 millones de me Gusta y más de 18 mil comentarios.

Perro sufre consecuencias por el vaso de leche (Tomada de video)

Usuarios opinan acerca del video de TikTok del perro

El video de humor donde el perro recibió un vaso de lecha encima por accidente, ha hecho reír a miles de usuarios de TikTok y algunos otros han realizado comentarios sarcásticos.

Acerca del perro, varios usuarios han comentado que les ha apenado lo que le pasó a su amigo.

“El perro : okey no pasó nada solo me alejare lentamente”, “El perro: cual es tu problema”, “Que culpa tenía jajaja”, El perro - Osea si quería pero tampoco me lo avientes”.

Por otro lado hay quienes se han preocupado por el perro, pues vieron el miedo a través de sus ojos y han expresado su apoyo en los comentarios de TikTok

“Pídele perdooon”, “@vinnyn1 jajajajaja pobre perrito”, “NOOO COSITA”, se lee en los comentarios de TikTok.

Finalmente, hay que mencionar que el perro no sufrió ninguna consecuencia grave, y a través de un segundo video de TikTok observamos que le pasó.

El perro al que le tiraron el vaso de leche se encuentra en perfecto estado y todo quedó en un mal momento.

En su video de TikTok se observa el gran amor que le tiene a su dueña y mejor amiga. Ambos siguen disfrutando sus vidas al máximo.

Para el perro no hay nada mejor que estar a lado de su dueña y sobre todo disfrutar los buenos y malos momentos en TikTok.