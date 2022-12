Un niño se desmayó cuando vio el regalo de Navidad de su amigo. El momento se viralizó en TikTok.

El menor recibió una tarjeta de Roblox como regalo que lo emocionó... hasta que volteó a ver qué le dieron a su amigo y se desmayó.

Su amigo habría recibido un PS5 y un videojuego para disfrutar estas fiestas y hasta preguntó “¿Cómo obtuve una PS5?”.

El video de TikTok fue captado por @madinachapman, quien inmortalizó el desmayo del niño para la red social.

Más de 9 millones de usuarios de TikTok se han reído de la situación provocada por el niño y el regalo de Navidad.

Niño abriendo su regalo de Navidad (Tomada de video/@madinachapman)

Usuarios de TikTok reaccionan al niño que se desmayó por el regalo de otro

Los usuarios a través de la sección de comentarios del video de TikTok, han realizado diversos comentarios respecto al video.

En su mayoría, los usuarios de TikTok han opinado que les ha parecido una injusticia que el amigo recibiera una PS4 como regalo.

“En mis tiempos me regalaban un rompecabezas”, “pobre chico :(”, “Sé lo que se siente”, “Yo conociendo la envidia”, “lo que regalo yo vs lo que me regalan”.

“Desde ese momento cambio algo dentro de Lotso”, “En mis tiempos era un teléfono de plástico y hacía una canción”, “Otro caso de el rico humillando al pobre”.

Video de TikTok (Tomada de video)

Dinámica de entrega de regalos en escuela, intriga a TikTok

La creadora del video de TikTok donde un niño se desmaya al ver el regalo de su amigo, desató la duda entre usuarios sobre cómo fue la repartición de los presentes.

La mujer explica que su trabajo le permitió bendecir a más de 125 estudiantes este año para Navidad.

En este año, los niños de primer grado recibieron su regalo de acuerdo a lo que escribieran en su carta.

A cada niño se le compró aquello que pidió, así que el amigo habría pedido una PS5 como su regalo de Navidad.

Mientras tanto, el otro niño pidió una tarjeta de Roblox de 50 dólares y así se le cumplió su sueño.

El video de TikTok ha tenido millones de vistas y es uno de los más graciosos de esta festividad.