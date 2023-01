El divorcio le asentó bien, pues abuelita es feliz desde que dejó a su esposo, asegura que ha sido la mejor decisión de su vida.

Al parecer el divorcio no es causa de fracaso y tristeza, pues para algunos otros es un momento de felicidad y de volver a florecer.

Tal caso es el de esta abuelita en TikTok identificada como @aidasedanolaabuela quien tras divorciarse asegura que es más feliz que nunca.

Luego de que a través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, esta abuelita ejemplificaba en algo tan común como es que su vida le ha cambiado desde que dejó a su esposo.

VIDEO: “Qué felicidad”: Abuelita deja a su esposo y toma la mejor decisión de su vida (Especial)

“Fue difícil dejar a mi esposo, pero estoy feliz”: Abuelita tras la mejor decisión de su vida

En TikTok, abuelita platica como ha sido su vida tras tomar la mejor decisión, pues ha dejado a su esposo.

A lo que confiesa que pese a que fue difícil dejar a sus esposos, hoy las recompensas son mayores para esta abuelita llena de felicidad.

Pues tan solo con recordar cuando iban al super hacer el mandado, ella no podía opinar en qué comer y no.

Ya que el ex de esta abuelita hasta le controlaba los antojos: “si yo quería un melón, él me decía ‘y tú para qué quieres un melón, a mi no me gusta ' entonces no lo ponía en el carrito”.

Situación que ha dejado atrás y por la que viví plenamente, desde que esta abuelita dejó a su esposo “ahora que vengo al mercado, puedo escoger naranjas, manzanas, comerme lo que yo quiera, soy muy feliz”.

Pese a esto, la abuelita reconoce que fue difícil dejar a sus esposos, debido a su edad, sin embargo no se arrepiente de esta decisión en sus vida, hoy llena de felicidad.

“Fue muy difícil dejar el matrimonio después de tantos años de casada, pero miren ahora donde estoy. Puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana, agarrar lo que quiera, lo que yo quiera tomar”. Abuelita

Incluso ahora que es feliz, ve el mundo de otra manera, pues esta abuelita también se da cuenta que hay más parejas que están pasando por lo que ella alguna vez pasó con su esposo.

Sin embargo, los pensamientos de esta abuelita han cambiado por lo que ya puede decir “hoy ya no”, pese a que recuerda que a su edad fue muy duro y nada fácil dejar a su esposo.

“Véanme, soy feliz, relajada, contenta, duermo bien, completamente saludable, como les digo hay que vivir y dejar vivir, sí se puede”. Abuelita

Sin duda un muy bonito mensaje de esta abuelita, que demuestra que sin importar la edad, siempre hay tiempo de vivir bien y feliz.