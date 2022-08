A través de TikTok un policía de la CDMX protagonizó un momento ‘México Mágico’, al empujar un auto con sus pies. El video fue grabado por un copiloto y se ha viralizado en la red social.

El video subido por la usuaria ‘akrod95′ sorprende porque resulta inusual ver este tipo de situaciones en la gran urbe. Además, de demostrar la fuerza y la creatividad que tienen los elementos de seguridad de la CDMX, quienes demuestran que siempre están para servir a la población.

El TikTok del policía de la CDMX ya ha recopilado más de 307 mil 500 vistas y ya juntó más de 22 mil 600 me gusta.

¿Dónde ocurrieron los hechos del video viral?

El empuje, por lo que se observa en el video de TikTok, ocurrió en una de las principales vialidades del sur de la CDMX. Para ser más exactos ocurrió frente a uno de los estudios de cine y televisión de Televisa/Univision.

En ese sentido, el policía empujó al auto con sus pies frente a las instalaciones de Televisa San Ángel, en el Anillo Periférico. Esta principal vialidad resulta ser una de las más transitadas, ya que conecta hacía varías partes de la CDMX.

El policía empujó el auto con sus pies para evitar que la vialidad se congestionara, ya que si hay un vehículo detenido en esa vialidad podría provocar grandes problemas de tránsito.

Posiblemente al ver que la grúa tardaría para mover el auto el policía de la CDMX decidió que era mejor idea hacer la acción con sus pies.

La acción del policía de la CDMX fue aplaudida en TikTok

Al empujar un vehículo con los pies el elemento de seguridad se ha ganado un lugar especial entre los personajes más irónicos de TikTok.

Los usuarios han realizado comentarios sarcásticos acerca del policía que empujó el auto y algunos han destacado su gran fuerza.

“Soluciones no problemas”, “jajajaja la cdmx es bien random”, “Me quedé sin palabras”, “Que surreal”, “Cosas que pasan en televisa...”, “Jajajaja el mexicano no conquista al mundo por qué no quiere”, “Está haciendo pierna”, “jajajaja”, se lee abajo en los comentarios del video.

Sin duda mover un auto con los pies resalta cómo una hazaña que pasará a la historia de los videos más populares de internet.